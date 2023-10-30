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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۳۵

اولین شهرک مردمی انرژی خورشیدی در استان یزد ایجاد می‌شود

اولین شهرک مردمی انرژی خورشیدی در استان یزد ایجاد می‌شود

یزد- دستیار استاندار یزد در امر مردمی سازی از ایجاد اولین شهرک مردمی انرژی خورشیدی در استان یزد خبر داد.

مسعود پارسافر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های استان یزد برای تولید برق خورشیدی اظهار کرد: ناترازی برق همیشه در کشور به عنوان یک مساله مطرح بوده است و این مسئله می تواند با میدان داری مردم تا حد زیادی رفع شود.

وی افزود: با توجه به ضرورت توسعه و افزایش تولید انرژی های خورشیدی در استان به عنوان یکی از مهمترین مصوبات سفر رییس جمهور به یزد، اولین شهرک مردمی انرژی های خورشیدی در استان ایجاد می شود.

دستیار استاندار یزد در امر مردمی سازی عنوان کرد: سرمایه های خرد مردم وقتی برای یکی طرح سودآور اقتصادی به میدان آورده شود، می تواند در حل مسائل اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد و امیدورایم طرح شهرک مردمی انرژی خورشیدی می تواند ضمن حل مساله کمبود برق، برای مردم سودآور باشد.

پارسافر بیان کرد: افزایش سهم مردم در حوزه های اقتصادی یکی از مسائلی است که در دولت مردمی سیزدهم به آن توجه ویژه شده و طرح های مختلف برای تحقق این مساله در ستاد حکمرانی مردمی استان یزد در دست بررسی است.

کد مطلب 5926113

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