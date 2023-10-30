شهرداری یزد رتبه برتر استان در صدور سند مالکیت را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال در جلسه شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: با توجه به اهتمام شهردار یزد و تلاش‌های دو اداره ثبت اسناد منطقه یک و دو شهرستان یزد امیدواریم کار مستندسازی و صدور اسناد شهرداری یزد تا دهه فجر به پایان برسد.

وی عنوان کرد: از سال گذشته جلسات متعددی با شهرداری یزد برای حل مستندسازی املاک اختصاصی این مجموعه و نیز حل مشکل اسناد عادی و قولنامه ای بیش از ۳ هزار ملک شناسایی شده در شهر برگزار شده است.

اقبال ادامه داد: خوشبختانه در بحث دوم نیز با توجه مصوبه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اداره کل ثبت اسناد استان، تلاشهای جدی برای حل بلاتکلیفی مردم با دریافت پروانه موقت ساختمانی و صدور سند مالکیت در یزد با همکاری شهرداری در حال انجام است.

امسال ۱۵۰ جلد سند مالکیت برای املاک شهرداری یزد صادر شد

شهردار یزد نیز در این جلسه با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته در سال گذشته و امسال اظهار داشت: طی یکسال گذشته با همکاری جهادی و شبانه روزی مجموعه ثبت اسناد، مستندسازی و صدور اسناد مالکیت املاک شهرداری رشد فوق العاده ای داشته است.

ابوالقاسم محی الدینی افزود: در سال ۱۴۰۰ قریب به ۱۰ جلد سند برای املاک شهرداری صادر شده که این تعداد در سال ۱۴۰۱ و بویژه در شش ماه دوم به ۱۰۴ جلد و امسال هم تاکنون به ۱۵۰ جلد رسیده است.

وی با تقدیر از مجموعه ثبت اسناد به دلیل همکاری در خصوص مستندسازی اسناد شهرداری یزد و همچنین مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال درباره مجوز صدور پروانه موقت ساختمانی و حل بلاتکلیفی مردم گفت: بصورت ویژه از مدیرکل، رئیس اداره کاداستر، رؤسای واحدهای ثبتی منطقه ۱ و ۲ شهرستان یزد و کارکنان این مجموعه ها قدردانی می کنم.