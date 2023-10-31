به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری دوشنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی گفت: با یکی از اعضای دفتر سیاسی حماس در مسکو جلسه‌ای داشتیم. نکته‌ای که خیلی مهم است و در نگاه دوستان فلسطینی مورد تاکید بود این بود که مقاومت به یک بلوغی رسیده که می‌تواند برای آینده دور برنامه‌ ریزی کند.

وی افزود: مقاومت در قامت یک سامانه حکمرانی خود را بروز می‌دهد. حماسه‌ای که حماس در طول چندین سال گذشته‌ای که غزه عزیز در محاصره وحشیانه صهیونیست‌ها بود، توانست منطقه را به خوبی اداره کند. در واقع جلوه‌ای از هوشمندی و آینده نگری مقاومت بود. عملیاتی که در ۱۵ مهر اتفاق افتاد دقیقاً همین نکته را تاکید می‌کرد.

باقری تصریح کرد: نکته‌ای که مایلم تاکید کنم این است که اتفاق ۱۵ مهر و عملیات «طوفان الاقصی» یک زلزله غیر قابل ترمیم در سامانه نظامی امنیتی رژیم صهیونیستی وارد کرد. اما یک نکته دیگری که مهم است بر سامانه فکری راهبردی جهان غرب به رهبری آمریکا و یکجانبه گرایی‌های آمریکا هم این زلزله وارد شد. آنها بر اساس برنامه و طراحی‌های خود مسئله فلسطین را امنیتی نمی‌دیدند.

وی ادامه داد: پروژه عادی سازی محصول تفکر کنار گذاشته شدن پروژه امنیتی در فلسطین بود و وارد یک مرحله سیاسی شدیم و اکنون موقع چیدن میوه است. در پروژه عادی سازی روابط رژیم نامشروع صهیونیستی را با کشورهای اسلامی منطقه را دنبال می‌کردند. این نکته مهمی بود.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه در خصوص دیدار با ابومرزوق عضو دفتر سیاسی حماس در مسکو بیان کرد: ایشان آخرین وضعیت جبهه‌های جنگ، مدیریت حماس برای تأمین نیازهای اساسی مردم غزه، پیش بینی‌هایی که جریان مقاومت برای طولانی شدن جنگ دارد و ارتباطات بین‌المللی برای استفاده از حمایت‌های سیاسی بین‌المللی برای پیشبرد پروژه مقاومت را بیان کردند. مقاومت اکنون در قامت یک سامانه موفق حکمرانی عمل می‌کند. حماس در خیلی از کشورها نمایندگی دارد و در کشورهایی که نمایندگی ندارند، ارتباط دارند.

باقری در خصوص پیام آمریکا به ایران اظهار داشت: آنها در واقع بحثی را که مطرح می‌کنند این است که به تعبیر خود از گسترش دامنه درگیری‌ها جلوگیری کنند، در حالی‌که خود آنها مسئول اصلی، استمرار و گسترش درگیری‌ها با کمک و پشتیبانی بی محابایی که از صهیونیست‌ها انجام می‌دهند، هستند.

وی گفت: از این رو مسئول جنایت صهیونیست‌ها بعد از خود آنها آمریکایی‌ها هستند. آنها بدون هیچ محدودیتی بارها اعلام کردند که در کنار اسرائیل هستند.

معاون وزیر امور خارجه در خصوص آینده این جنگ و اقدام ایران تصریح کرد: آمریکایی‌ها به خوبی به این مسئله اشراف دارند که جبهه مقاومت توانمندی‌های بسیار جدی برای دفاع از کیان کشورها و ملت‌های منطقه دارد. صهیونیست‌ها در جنگ ۳۳ روزه، لبنان و حزب‌الله را آزمون کردند. صهیونیست‌ها چند بار در فلسطین هم این را آزمون کردند.

باقری گفت: اکنون هم شما می‌بینید آمریکایی‌ها غیر از کمک‌های مشورتی به صهیونیست‌ها برای تجدید روحیه آنها و بازآفرینی سامانه فکری آنها، یک خط هوایی مستقیم بین آمریکا و اسرائیل برای ارسال تجهیزات و کمک‌ها ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این جریان مقاومت توانسته به خوبی با این وحشی‌گری‌ها مقابله کند. گسترش جریان جنگ در منطقه توسط آمریکایی‌ها به هیچ وجه امکان ندارد اما اینکه جریان مقاومت تصمیم بگیرد از هویت خود دفاع کند، این در اختیار جریان مقاومت است و در موقع مقتضی تصمیم خواهند گرفت.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه تصریح کرد: این نکته مهمی است که آمریکایی‌ها در یک ابهام راهبردی به سر می‌برند و نمی‌توانند بازی جریان مقاومت را بخوانند بر اساس آن تصمیم بگیرند. اگر جنگ گسترش پیدا کند نمی‌توان گفت اسرائیل بازنده است بلکه از اسرائیل چیزی باقی نخواهد ماند که بخواهیم بگوییم بازنده یا برنده است.

وی در خصوص ارتباط ایران با کشورهای دیگر درباره موضوع فلسطین افزود: اکنون ارتباطات ایران با کشورهای منطقه حتی با کشورهایی که رابطه به رژیم صهیونیستی دارند، در جهت حفظ دستاوردهای مقاومت در حال استفاده است. در قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت مطرح شد، برخی کشورهایی که با رژیم صهیونیستی رابطه دارند رأی منفی دادند. تعامل دولت و وزارت خارجه با مقام‌های این کشورها و گفت وگوهایی انجام شد و همچنین فردا آقای امیرعبداللهیان به قطر سفر خواهد کرد.

باقری بیان داشت: یک مجموعه سفر به هم پیوسته را وزارت امور خارجه طراحی کرده برای اینکه جلوی جنایت صهیونیست‌ها را در غزه بگیریم. بعد از قطر نیز احتمالاً روز چهارشنبه به ترکیه خواهد رفت.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: سفرها به کشورهای مختلف در این راستا است که بتوانیم از این بستر و ظرفیت برای مقابله با سیاست‌های حمایت گونه آمریکا از رژیم صهیونیستی پشتوانه لازم را برای دفاع از مردم غزه در عرصه بین‌المللی به منصه ظهور برسانیم.