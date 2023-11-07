حضور نظامی ژاپن در خاورمیانه یک سال دیگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های ژاپن اعلام کردند که در بحبوحه افزایش تنش‌ها در نوار غزه، دولت ژاپن امروز سه‌شنبه تصمیم گرفت که حضور نیروهای نظامی این کشور در خاورمیانه را یک سال دیگر تمدید کند.

به نوشته شبکه «ان‌اچ‌کی»، استقرار نیروهای نظامی ژاپن در خاورمیانه روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) به پایان می‌رسد.

در حال حاضر یک ناوشکن و دو جنگنده ژاپنی در خاورمیانه مستقر هستند. در طرح جدید تعداد جنگنده‌ها به یک جنگنده کاهش می‌یابد.

دولت ژاپن در توضیح این تصمیم اعلام کرد که این تصمیم به علت تهدیدهای احتمالی ناشی از تنش بین فلسطین-اسرائیل و نیاز به تضمین امنیت خطوط دریایی محلی اتخاذ شده است.

بنابرگزارش رسانه‌های ژاپنی دولت این کشور امروز همچنین تصمیم گرفت که مشارکت نیروهای ژاپنی در مأموریت نظارت بر آتش‌بس در شبه‌جزیره سینا را یک سال دیگر تمدید کند.