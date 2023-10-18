ژاپن: حمله به بیمارستان غزه به هیچ وجه قابل توجیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه ژاپن در بیانیه‌ای به نقل از کامیکاوا یوکو، وزیر خارجه این کشور، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار شهدای حمله وحشیانه صهیونیست ها به بیمارستان المعمدانی، بمباران این بیمارستان را غیر قابل توجیه خواند.

در بیانیه وزارت خارجه ژاپن آمده است: ما از آسیب مهلکی که به غیرنظامیان بی‌گناه در بیمارستان المعمدانی وارد شد، به شدت خشمگین هستیم. حمله به بیمارستان‌ها و غیرنظامیان به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ژاپن مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار اعلام داشته و با مجروحان عمیقاً ابراز همدردی می‌کند.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: ژاپن همگام با سایر کشورها به منظور تضمین امنیت غیرنظامیان و فرونشاندن تنش‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن، تلاش‌های خود را دوچندان خواهد کرد.

اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه بمباران بیمارستان المعمدانی بیش از ۸۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع رسانه‌ای غیر رسمی اما آمار شهدا را بالای ۱۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما تاکنون آمار دقیق شهدا و زخمی‌ها اعلام نشده است.

پیش‌تر در یازدهمین روز پس از عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین و آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه، آمریکا، انگلیس و فرانسه به همراه ژاپن مانع تصویب قطعنامه روسیه برای برقراری آتش‌بس موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شده بودند.