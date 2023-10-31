مصوبه جدید بازگشت ارز صادراتی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب کرد که پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ آبان به صورت مشروط از شمول تعهد سپاری خارج شدند.

در این مصوبه آمده است: پیرو نامه شماره ۱۱۲۳۲۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ با عنایت به ابلاغ مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع نامه شماره ۰۲/۱۸۵۰۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ معاون ارزی بانک مرکزی ایران ضمن کان لم یکن اعلام نمودن مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ موضوع نامه صدرالاشاره اهم تصمیمات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به شرح زیر ایفاد می‌گردد.

- در خصوص صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ با نسبت عملکرد تجمیعی بازگشت ارز کمتر از ۶۰ درصد که امکان انجام واردات در مقابل صادرات با توجه به تعلیق کارت بازرگانی ایشان وجود نداشته و علی رغم تمدید مهلت بازگشت ارز سال مزبور پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ امکان انجام رفع تعهدات ارزی صادراتی و متعاقباً افزایش نسبت به برگشت ارز خود را ندارند مقرر گردید به منظور بهره مندی صادرکنندگان مزبور از فرصت تمدید مهلت برگشت ارز تا پانزدهم آبان ماه جاری کلیه پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ از شمول تعهد سپاری خارج گردند.

- با توجه به عدم ایجاد زیر ساخت لازم، مهلت ثبت درخواست صادر کنندگان از محل ورود موقت به مقصد مناطق ویژه اقتصادی انرژی و با خارج از کشور مربوط به صادرات سال ۱۴۰۲ در گمرک ورود موقت کننده تا پایان دی ماه و مهلت ارسال لوح فشرده حاوی اطلاعات پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ از محل ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی از سوی دفتر صادرات گمرک به بانک مرکزی تا پایان سال جاری تمدید می‌گردد.

- در خصوص صادر کنندگان از محل ورود موقت به مقصد مناطق ویژه اقتصادی انرژی و یا خارج از کشور که صادرات آنها مربوط به سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۱ می‌باشد مقرر شد با توجه به اتمام مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به سالهای یاد شده این دسته از صادر کنندگان از زمان ابلاغ مصوبه کارگروه به مدت ۲ ماه نسبت به ثبت درخواست در قالب فرمتی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران مشخص خواهد شد در دبیرخانه کمیته موضوع بند یک مصوبات سومین جلسه کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات با ذکر دلایل و مستندات اقدام نمایند تا موضوع در کمیته مذکور بررسی و در صورت تأیید دلایل و مدارک ارائه شده مراتب به دفتر صادرات گمرک ایران جهت ارسال لوح فشرده به بانک مرکزی اعلام گردد. بدیهی است پس از تاریخ مزبور هیچ گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از موضوع پذیرفته نخواهد شد.

این موضوع از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی به ذینفعان اطلاع رسانی خواهد شد.

- با توجه به اتمام مهلت عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان کالاهای مشمول استثنائات تا پایان شهریور و با توجه به اینکه دسترسی سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ثبت استثنائات برگشت ارز پروانه‌های صادراتی گذشته تا کنون فراهم نگردیده است به منظور پیشگیری از اعمال محدودیت‌های تجاری تا پایان آبان ماه سال جاری برای این دسته از صادر کنندگان تمدید می‌گردد.

- آن دسته از صادر کنندگان سال ۱۳۹۷ که تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود (مربوط به صادرات از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ در سامانه جامع تجارت اقدام نموده اند، مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ می‌گردند ثبت اطلاعات پس از تاریخ یاد شده صرفاً منجر به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات ذینفعان می‌گردد و مشمول برخورداری از معافیت‌های مالیاتی نمی‌باشد.

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به ذینفعان اطلاع رسانی و تأکید گردد.