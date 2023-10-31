مدیر ارشد اجرایی گوگل در دادگاهی در آمریکا شهادت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مبحثی کلیدی در کارزار آنتی تراست آمریکا است که روی میلیاردها دلاری متمرکز است که گوگل برای پیش فرض ماندن موتور جست‌وجویش روی لپ تاپ ها و موبایل می پردازد.

گوگل که از سال ۲۰۰۵ میلادی برای حفظ موقعیت پیش فرض خود روی دستگاه ها هزینه ای به شرکت های دیگر می پردازد، از سوی مقامات برای بررسی پیروی از قوانین تحت نظر بوده است. این شرکت حتی درباره آنکه مرورگر سافاری برخی جست‌وجوهای مهم و سودآور را به شرکت های دیگر مانند آمازون ارجاع می دهد به اپل ابزار نگرانی کرده بود.

پیچای که در دادگاه آنتی تراست برای شهادت حاضر شده بود، گفت: واضح است که ما برای پیش فرض قرار گرفتن معامله ای انجام می دهیم.

دولت آمریکا طی شکایتی مشغول بررسی آن است که آیا گوگل برای حفظ سلطه خود بر جست‌وجوی آنلاین و درآمد تبلیغاتی این بخش به طور غیرقانونی عمل کرده است یا خیر. اگر دولت برنده این شکایت شود، شرکت فناوری به اجبار باید برخی از روش های کسب وکار خود را کنار بگذارد.

هنگام شهادت پیچای در دادگاه، مواردی ذکر شد که گوگل به اپل، شرکت های بی سیم و سازندگان موبایل فشار وارد کرده تا با امضای توافقنامه های اشتراک گذاری درآمد، موتورجست‌وجویش را به طور پیش فرض روی دستگاه هایشان نصب کنند.

پیچای در پاسخ به سوالات وزارت دادگستری آمریکا گفت: ما برای نصب پیش فرض انحصاری موتور روی دستگاه ها مبلغی پرداخت می کنیم.

یکی از وکلای وزارت دادگستری درباره گفت‌وگویی میان مدیران ارشد گوگل از جمله پیچای در سال ۲۰۰۷ درباره درخواست اپل برای اجازه دادن به کاربران برای انتخاب موتور جست‌وجوی خود در نسخه جدید مرورگر سافاری، پرسید. در آن زمان پیچای هنوز مدیر ارشد اجرایی شرکت نبود.

طبق سندی مربوط به همان تاریخ ۷۵ درصد کاربران تنظیمات پیش فرض را تغییر نمی دادند و به همین دلیل برنامه های پیش فرض تاثیر قدرتمندی دارند.

همچنین درباره مرورگر « اینترنت اکسپلورر» متعلق به مایکروسافت از پیچای سوالاتی پرسیده شد. او درباره بازه ای قبل از عرضه مرورگر کروم به بازار ( که با محصول مایکروسافت رقابت می کرد) گفت: بازار مرورگر در آن زمان راکد بود. مایکروسافت انگیزه ای برای ارتقای مرورگر نداشت.

به گفته او محصول کروم هنگام عرضه در سال ۲۰۰۸ میلادی یک ارتقای قابل توجه نسبت به محصولات موجود داشت.