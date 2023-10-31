دعوت سرمربی پرسپولیس و عضو جنجالی هیات مدیره استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته اخلاق، یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس جهت ادای پاره‌ای از توضیحات باید روز دوشنبه ۱۵ آبانماه در کمیته اخلاق حضور یابد.

همچنین علیرضا خانی، عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال به همراه معاون فعلی باشگاه استقلال باید روز دوشنبه ۱۵ ابانماه در کمیته اخلاق جهت ادای پاره‌ای از توضیحات حضور داشته باشند.

لازم به ذکر است، ناصر زحمتکش، مدیرعامل داماشیان نیز روز دوشنبه ۱۵ آبانماه برای ادای پاره‌ای از توضیحات به کمیته اخلاق دعوت شد.

با اعلام کمیته اخلاق، عدم حضور مانع از برگزاری جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.