پرسپولیس با پرواز اختصاصی به تاجیکستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتبال در حالی پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهرهای مختلف کشور پیگیری می‌شود که پرسپولیس، سپاهان و نساجی به عنوان سه نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا باید بدون مکث برای شروع دور برگشت این رقابت‌ها آماده شوند.

پرسپولیس پس از بازی روز پنجشنبه هفته جاری با صنعت نفت آبادان خود را برای دیدار برگشت مقابل استقلال تاجیکستان آماده خواهد کرد. شاگردان یحیی گل محمدی که در دیدار رفت توانستند دو بر صفر نماینده تاجیکستان را شکست دهند برای افزایش شانس صعود خود از گروه C دنبال تکرار این پیروزی هستند.

باشگاه پرسپولیس طبق برنامه کادر فنی قرار است برای شنبه هفته آینده پرواز اختصاصی برای کاروان این تیم به تاجیکستان تهیه کند که مقدمات آن نیز انجام شده است. سرخپوشان پایتخت قرار است طبق برنامه کادر فنی دو جلسه تمرینی نیز در شهر دوشنبه برگزار کنند تا اینگونه به مصاف رقیب خود برود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تاجیکستان سه شنبه ۱۶ آبان ماه در هفته چهارم گروه C در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. پرسپولیس با کسب ۶ امتیاز از دو برد و یک شکست در پایان دور رفت در رتبه دوم جدول قرار دارد. طبق قوانین جدید کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با توجه به ۴۰ تیمی شدن مرحله گروهی تنها ۱۰ تیم صدرنشین از ۱۰ گروه به همراه ۶ تیم منتخب از همین تعداد گروه به مرحله بعدی راه پیدا می‌کنند.