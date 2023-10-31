آزادی ۱۲۴ زندانی جرایم غیرعمد در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله روحانی منش با قدردانی از پیگیری‌های خیران برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده از سوی ستاد دیه استان، در هفت ماهه نخست سال جاری، ۱۲۴ زندانی که از این تعداد هشت نفر زن بودند آزاد شدند.

وی عنوان کرد: ۸۱ نفر از این زندانیان به دلیل مشکلات مالی، ۴۱ نفر مشکل مهریه و دو نفر مشکلات نفقه و دیه داشتند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با اعلام اینکه مجموع رقم بدهی این مددجویان نزدیک به ۹۹ میلیارد تومان بود، تصریح کرد: از مجموع مساعدت‌ها نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان اخذ گذشت رضایتنامه از شکات توسط ستاد دیه بوده، بیش از ۶۶ میلیارد تومان اعسار به تقسیط، بیش از ۷ میلیارد تومان کمک بلاعوض ستاد دیه و ارائه تسهیلات و نزدیک به ۷ میلیارد تومان هم نقدینگی خود مددجویان بوده است.

روحانی منش افزود: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد بی تردید، زمینه ساز کمک به خانواده‌های آنان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود و کمک خیران نیک اندیش هم به همین منظور است.