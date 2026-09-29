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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

کشف کامیون کشنده قاچاق ۳۰ میلیارد تومانی در خمیر

کشف کامیون کشنده قاچاق ۳۰ میلیارد تومانی در خمیر

خمیر - جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک دستگاه کامیون کشنده تریلی قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان خمیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی «کنجی» شهرستان خمیر هنگام کنترل خودروهای عبوری محور کهورستان به لارستان به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های پلیس دریافتند پلاک نصب شده روی این خودرو متعلق به کامیون دیگری بوده و خودرو مذکور به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده است.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان ارزش این کامیون قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

عزیزیان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه ورود کالای قاچاق به کشور، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی اجازه نخواهد داد قاچاقچیان با ترفندهای متقلبانه به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند.

کد مطلب 6961728

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