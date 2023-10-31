تیم دو نیمه ماراتن نیروی زمینی ارتش ایران دوازدهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تربیت بدنی نزاجا، اختتامیه اولین دوره مسابقات دوی نیمه ماراتن سیزم ارتش‌های جهان، روز دوشنبه با حضور نمایندگان ایران برگزار گردید.

اولین دوره مسابقات از روز شنبه به میزبانی کشور سوییس و با حضور ۳۹ کشور جهان آغاز شد و تیم دوی نیمه ماراتن نزاجا، به نمایندگی از نیروهای مسلح ایران در این رقابت ها شرکت کرده بود موفق شد رتبه دوازدهم این دوره از مسابقات را کسب و رنکینگ خود را با عملکردی خوب توانست دو پله ارتقا ببخشد.

تیم دو نیمه ماراتن نیروی زمینی ارتش با ترکیب سرهنگ دوم محمد جواد صیادی، سروان علی اکبر بذری، ستوان‌سوم مرتضی بیرانوند و استوار سجاد اصغری در اولین دوره مسابقات دوی نیمه ماراتن ارتش های جهان شرکت نمود.

همچنین سرمربیگری تیم کشورمان در این رقابت ها را ستوان‌یکم محمد جعفری آخماز و سرپرستی تیم اعزامی بر عهده سرهنگ چنگیز مسیب زاده مدیریت تربیت‌بدنی نزاجا بود