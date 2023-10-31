توضیحات گرشا رضایی درباره آلبومی که کامپیوتر ندارد/ یک خطر جدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اموررسانه ای مجموعه، نخستین قطعه از آلبوم EP گرشا رضایی بنام «یه روز...» که برای اولین بار با ارکستر بزرگ تولید شده است، منتشر شد.

به گفته دست اندرکاران اثر، آلبوم «یه روز» نخستین آلبوم پاپ در ایران است که با ارکستر بزرگ تولید شده است.

گرشا رضایی با انتشار نخستین اثر از این آلبوم، توضیح داده است:

«آلبوم «یه روز...» بازگشتی است واقعی به پنج دهه قبل و موسیقی واقعی. مخصوصا در دوره‌ای که موسیقی پاپ در ایران به سمتی رفته که دیگر راه برگشتی برای آن نیست و خاص و عام با بدترین ادبیات از آن یاد می‌کنند.

موسیقی پاپ در همه دوره‌های هنری ایران از احترام و عزت ویژه‌ای برخوردار بوده است ولی ما متاسفانه در دوران معاصر، دقیقا برعکس همه دوره‌ها در حال پس‌رفتن هستیم. بزرگان موسیقی لاله‌زاری که به هر حال موسیقی آن‌ها در تاریخ موسیقی ایران موسیقی دم‌دستی و سطحی به شمار می‌رفت، در همان زمان هم برای تولید آثارشان از موسیقی آنسامبل و گروه بزرگ نوازندگان سرشناس استفاده می‌کردند. اما ما در دوره معاصر، حتی از سوی بزرگان این دوره هم به کامپیوتر و کلک پناه برده‌ایم. من در آلبوم «یه روز...» سعی کرده‌ام با نگاهی جدی به موسیقی ایرانی برگردم و ادای دینی کنم به بزرگان این حوزه که با خون دل این سیاق و مشی را در تاریخ موسیقی ایران پیش برده‌اند و تلاش کرده‌اند که موسیقی جدی زنده بماند.

در ایران آلبوم من اولین آلبوم است که در این حجم و با این سازبندی و به صورت آنسامبل ضبط و تولید شده است. تاکید من برای اولین بودن، تنها به دلیل برخی سوتفاهم‌هاست که پیش از انتشار آلبوم متاسفانه شاهداش هستیم و گاها در جهت تخریب این اثر استفاده شده است. هیچ خبری از کامپیوتر، سیتی سایزر، افکت و نرم افزار در این آلبوم نیست و هر چه که هست آکوستیک است و بدون ویرایش.

بعضا آثاری که به صورت ارکستر بزرگ صدابرداری می‌شود، با نرم‌افزارهایی قابلیت تغییرات در خروجی نهایی را دارا هستند که در این آلبوم هرگز ما ویرایش نرم‌افزاری را نداریم. همه چیز در این آلبوم رد انسان است. رد هنرمند و نوازنده است.

سالهاست که ضبط استودیویی ساز در ایران برای آثار و قطعات موسیقی منسوخ شده و استفاده از نسخه‌های آماده کامپیوتری باب شده است. این موضوع در کل دنیا به سمت استفاد مجدد از نیروی انسانی و نوازنده برگشته ولی در ایران به دلیل ماجرای مالی، همچنان بر همان اساس پیش می‌رود.

معتقدم در دوران کنونی، آثار مشاهیر موسیقی پاپ پیش از انقلاب همچنان مخاطب دارند و با اشتیاق زیادی در شبکه‌های اجتماعی به آن‌ها پرداخته می‌شود. بسیاری از آن‌ها علیرغم اینکه از دنیا رفته اند، آثارشان همچنان شنیده می‌شود و من مطمئن‌ام به دلیل رد انسان در هنر است.

در آن دوره، هنرمندان شاخصی بوده اند که دور هم نشسته‌اند و با احساس و قلب‌شان اثری را تولید کرده‌اند که ماندگاری آن تا امروز اتفاق افتاده است و تا ابد وجود خواهد داشت. گوش انسان کلک را می‌فهمد و وقتی ما با کامپیوتر سعی داریم حس موسیقی را بازسازی و منتقل کنیم، قطعا مخاطب این را می‌فهمد. این تکرار و فریب را مخاطب متوجه می‌شود.

با تیم تصویر، تدارکات و دیگر عوامل، برای تولید این آلبوم بیش از صد تفر تلاش کرده‌اند. جزییات تصویری از مراحل تولید اثر در قالب تیزر و موزیک ویدیو منتشر خواهد شد و واقعا از این بابت خیلی حال خوبی دارم.

بعد از نسل واروژان، منفردزاده، فرهاد فخرالدینی، بابک بیات و بسیاری بزرگان دیگر، احساس می‌کنم هرگز تلاشی برای تمرکز و اشاعه و نشر موسیقی جدی برای مخاطبان امروزی نشده و من همه تلاشم را کرده‌ام که بتوانم در این حوزه بهترین خروجی ممکن را در اختیار مخاطب قرار دهم. حالا نوبت ماست که این نگاه مارکتی را از موسیقی بگیریم و کمی به کیفیت و اصالت فکر کنیم.

امروز هوش مصنوعی بزرگترین تهدید برای جهان سوم است. موضوعی که در تمام دنیا از آن به شکلی طنز استفاده می‌شود ولی ما در جهان سوم خیلی جدی در حال تهدید از سوی این تکنولوژی هستیم. سرانه مطالعه در ایران بسیار پایین است و تکنولوژی از نگاه منفی و مبتذل‌اش، در حال قورت‌دادن فضای هنری است. فارغ از محتوا و درجه هنری، این آلبوم قطعا جزو مهم‌ترین آثار موسیقی ایران پس از انقلاب است و بابت این پروژه به تمام همکارانم در این اثر افتخار می‌کنم. من معتقدم که در درازمدت این آلبوم تاثیرات بزرگی را می‌تواند در جریان این روزهای موسیقی ایران بگذارد و امیدوارم مردم هم دوستش داشته باشند.»

نخستین قطعه از این آلبوم به نام «عکس تو» با ملودی و ترانه هادی زینتی، موسیقی و تنظیم ارکسترال از سوی گرشا رضایی تولید شده است. امین غفاری نیز رهبری ارکستر ۵۰ نفره (ارکستر فیلارمونیک خلیج فارس) را بر عهده داشته است.