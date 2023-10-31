خدمت‌ به مردم و جهاد تبیین عوامل مهم مشارکت حداکثری در انتخاب

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طباطبایی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری تربت حیدریه با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی، به استناد قانون حق مداخله در انتخابات را ندارند، اظهار کرد: این خط قرمز ما هست و به جد با این موضوع برخورد می‌شود.



معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی افزود: رؤسای ادارات، بخشداران و فرمانداران متعهد هستند به عنوان مجری انتخابات حق هیچگونه مداخله، له یا علیه کسی را حتی در ساعات غیر اداری نداشته باشند. البته طی این بیش از ۴۰ سال این مهم رعایت شده است.



وی به دو عامل مهم مشارکت حداکثری در انتخابات اشاره کرد و افزود: خدمت رسانی برای بالا رفتن مشارکت حداکثری بسیار ارزشمند است و اینکه ارباب رجوع بداند واقعاً دنبال انجام کار او هستیم مهم تلقی می‌شود، باید گفت ما کارگزار نظام اسلامی هستیم و رفتار و عمل مدیران در مشارکت سیاسی تأثیر گذار خواهد بود.



طباطبایی در پیوند با این موضوع خاطرنشان کرد: گام دوم برای افزایش مشارکت در انتخابات، «جهاد تبیین» است که به عنوان یک واجب فوری باید ابتدا کارگزار نظام به آن پایبند باشد، در عین حال هم روند ۴۴ سال خدمت رسانی نظام به مردم تبیین شود.



معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از جامعه به عنوان قشر جوان خطاب اول جهاد تبیین است، گفت: مدیران، نخبگان و خواص جامعه هرکجا که احساس می‌کنند در خصوص دستاوردی ادعا کردیم آن را مستند برای جوانان تبیین کنند، از شرکت‌های دانش‌بنیان در مجموعه‌های علم و فناوری تا پیشرفت‌های پزشکی، علمی، دفاعی و نظامی و سایر بخش‌ها نیازمند تبیین است.