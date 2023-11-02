مایکل مان یک فیلم آسیایی را برای اقتباس انتخاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مایکل مان کارگردان «فراری» یک فیلم جنایی از کره جنوبی با «کهنه سرباز» را انتخاب کرده و قصد دارد اقتباسی آمریکایی از آن انجام دهد.

این پروژه در مرحله اولیه راه است و مایکل مان در حال مذاکره با CJ ENM موسسه فیلم و تلویزیون کره است. هنوز روشن نیست که آیا مان قصد کارگردانی فیلم را دارد یا تنها به تهیه آن فکر می‌کند.

یک منبع از این موسسه کره‌ای گفته در آغاز راه شکل‌دادن به فیلمنامه‌ای با مایکل مان هستند، اما هنوز نقش او و برنامه‌اش برای آنها هم روشن نیست.

اعتصاب فیلمنامه‌نویسان هالیوود موجب شد پیشرفت این پروژه هم متوقف شود و شروع مجدد آن هنوز عملی نشده است.

مان اکنون بر ساخت «مخمصه ۲» تمرکز دارد و چندی پیش اعلام کرد این فیلم کارگردانی بعدی او خواهد بود. این پروژه که برای کمپانی برادران وارنر ساخته می‌شود، دنباله فیلم نوآر «مخصمه» سال ۱۹۹۵ است.

«کهنه سرباز» هم شباهت‌هایی با «مخصمه» دارد و درباره یک قهرمان پلیس سرسخت است، اما ضدقهرمان فیلم جنایتکار حرفه‌ای نیست بلکه یک سرمایه‌دار است که از ثروت و امتیاز خود سوء‌استفاده می‌کند.

ریو سونگ وان، نویسنده و کارگردان فیلم اصلی «کهنه‌ سرباز»، این فیلم را به سمتی هدایت کرد که لحنی کمدی و دلنشین داشته باشد. این فیلم اولین بار در بخش جنبی جشنواره تورنتو ۲۰۱۵ دیده شد و جشنواره ژانر سیتگز در اسپانیا آن را به عنوان بهترین فیلم انتخاب کرد. در باکس آفیس کره جنوبی نیز این فیلم بیش از ۸۵ میلیون دلار فروخت که تقریبا معادل ۴۰۰ میلیون دلار در گیشه‌های آمریکای شمالی است.

این کارگردان ۸۰ ساله پیش از این در آسیا و با بازیگران آسیایی کار کرده که فیلم «کلاه سیاه» وی در سال ۲۰۱۵ از جمله آنها است؛ اما به نظر می‌رسد برای فیلم جدید قصد این باشد که پروژه در کل به آمریکا منتقل شود.

جدیدترین فیلم مان «فراری» است که با بازی آدام درایور در نقش غول‌ افسانه‌ای رانندگی در جشنواره فیلم ونیز امسال به نمایش درآمد و قرار است از ۲۵ دسامبر در آمریکا روی پرده‌ها برود. حضور «فراری» در رقابت اسکار می‌تواند بر برنامه‌های بعدی مان تاثیر بگذارد.