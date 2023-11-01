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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷

اسماعیلی در جمع خبرنگاران:

تولید کاغذ به ۸۰ هزار تن رسیده است/ آغاز اعزام حجاج تا ماه آینده

تولید کاغذ به ۸۰ هزار تن رسیده است/ آغاز اعزام حجاج تا ماه آینده

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حج عمره گفت: گفت: در اسرع وقت اعزام حجاج را شاهد هستیم و تلاشمان را می‌کنیم تا ماه آینده اعزام به حج عمره آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران، در خصوص اعزام هنرمندان به حج، گفت: برای اعزام حج ثبت نام جدید نخواهیم داشت تا بخش عمده‌ای از کسانی که ثبت نام کرده اند، اعزام شوند.

وی افزود: ۵ میلیون نفر در صف عمره هستند و یک میلیون نفر در صف برای حج واجب هستند.

اسماعیلی با بیان اینکه همکارانم راهی کشور عربستان شده اند تا مقدمات کار و امور اجاره هتل را انجام دهند و در حال رایزنی با شرکت‌های هواپیمایی هستیم، گفت: در اسرع وقت اعزام حجاج را شاهد هستیم و تلاشمان را می‌کنیم تا ماه آینده اعزام به حج عمره آغاز شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره خودکفایی کاغذ گفت: در آغاز کار دولت اعلام کردیم هدف ما خودکفایی در تولید کاغذ تحریر است. شاید برخی نگران بودند که این حرف اجرایی کردنش با سختی همراه باشد و امکان آن دشوار باشد ولی این وعده محقق شد.

اسماعیلی افزود: در آغاز کار وزارت فرهنگ، حدود ۵ هزار تن کاغذ در کشور تولید می‌شد، ولی اکنون به آستانه ۸۰ هزار تن رسیده است و تمام نیاز حوزه کاغذ تحریر و فرهنگی تأمین می‌شود.

وی همچنین درباره ممنوع‌الکار شدن بازیگرانی که کشف حجاب کرده‌اند، گفت: ما قبلاً هم اعلام کردیم که حجاب قانون است و ما قانون را اجرا می‌کنیم و من چندین بار اعلام کردم که کار کردن برای کسانی که قانون را اجرا نمی‌کنند، امکان پذیر نیست.

کد مطلب 5927326
هادی رضایی

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