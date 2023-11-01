هجومی بازی کردن در آزادی خودکشی است/ برای بقا در لیگ خواهیم جنگید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس اظهار داشت: پرسپولیس برای نزدیک شدن به صدر مقابل ما بازی خواهد کرد و ما هم برای اینکه بتوانیم از انتهای جدول کنده شویم و شرایط خود را بهتر کنیم به مصاف سرخ پوشان خواهیم رفت. قطعاً بازی پر استرس و پرتنشی را شاهد خواهیم بود اما امیدوارم بازی خوبی را ارائه دهیم تا هم مردم لذت ببرند و هم دست پر از آزادی خارج شویم.

وی افزود: بازیکنان برای بازی کردن مقابل پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی همیشه انگیزه خاصی را دارند و امیدوارم بازیکنان ما هم این انگیزه را داشته باشند تا بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان در پاسخ به این سوال که آیا صنعت نفت آبادان با توجه به حضور تماشاگران در آزادی تماشاگری خواهد داشت یا خیر گفت: هواداران ما در همه جای ایران همراه صنعت نفت هستند و قطعاً برای بازی فردا نیز هواداران ما به وزرشگاه آزادی خواهند آمد.

هجومی بازی کردن مقابل پرسپولیس خودکشی است

ویسی درباره اینکه شرایط تیمش در جدول خوب نیست و مقابل پرسپولیس چگونه بازی خواهند کرد عنوان کرد: تساوی برای ما در آزادی مقابل پرسپولیس بد نیست چرا که شرایط تیم ما به گونه‌ای نیست که بخواهیم مقابل پرسپولیس هجومی بازی کنیم. هجومی بازی کردن مقابل پرسولیس برای تیم ما حکم مرگ را دارد و نمی‌خواهیم با دست خود صنعت نفت را نابود کنیم.

وی در مورد نفرات غایب صنعت نفت مقابل پرسپولیس گفت: عباس قاسم و رضا امانی را نداریم.

وزارت نفت آئین نامه‌ای ثبت کرده تا به فوتبال پول داده نشود

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان در مورد وضعیت مالی این تیم گفت: تیم‌های نفتی همیشه این مشکل را دارند. در وزارت نفت آئین نامه‌ای را ثبت کردند که به تیم‌های حرفه‌ای که در رشته فوتبال حضور دارند پول ندهند. تمام مسئولان باشگاه تلاش خود را می‌کنند اما به نتیجه نمی‌رسد و بودجه‌ای را هم که در اختیار باشگاه قرار می‌دهند صرفاً برای حفظ تیم در لیگ برتر است.

وی در ادامه گفت: قطعاً تیمی که هزار میلیارد هزینه کرده با تیمی که ۸۰ میلیارد هزینه می‌کند تفاوت دارد. به همین دلیل صنعت نفت باید برای نیفتادن بجنگند و مردم هم باید ما را تحمل کنند. بودجه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان حتی در حد تیم‌های میانه جدول هم نیست و اعتقاد دارم خوزستان لیاقت داشتن تیمی در آسیا را دارد. این تیم باید برای کسب سهمیه آسیا اشک بریزیم، نه برای بقا در لیگ برتر.

روی نفت نشسته‌ایم اما هیچی نداریم

وی در واکنش به این موضوع که خوزستان مهد فوتبال است اما شرایط فوتبال آن خوب نیست تصریح کرد: جدا از اینکه خوزستان مهد فوتبال ایران است، مهد پول هم هست. ما روی نفت نشسته‌ایم اما متأسفانه هیچی نداریم. در حال حاضر مصوب کرده‌اند تا به تیم ما پول ندهند و ما هم نمی‌توانیم کاری کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان در واکنش به این موضوع که آیا هیأت مدیره و مدیرعامل صنعت نفت آبادان به او اولتیماتوم داده‌اند یا خیر گفت: وقتی تیمی برای بقا در لیگ برتر بسته شده، به کسی اولتیماتوم نمی‌دهند، خودم می‌خواستم از این تیم بروم چرا که داشتم اذیت می‌شدم اما پس از مشورت با دوستان ماندم.

یک تیم از خوزستان همیشه باید در آسیا حضور داشته باشد

ویسی در خصوص اینکه که دین خود را به فوتبال خوزستان ادا کرده و الان برای حفظ آرامش صنعت نفت چه انتظاری از پیشکسوتان، هواداران و رسانه دارد، اظهار داشت: شاید بگویند خوزستان ظرفیت سه تیم در لیگ برتر را دارد اما من می‌گویم خوزستان باید یک تیم در آسیا داشته باشد. اگر می‌خواهند از من ایراد بگیرند ایراد درستی بگیرند نه اینکه صحبت‌هایی را مطرح کنند که فقط بخواهند من را تخریب کنند. پیشکسوتان فوتبال خوزستان هم باید این را در نظر داشته باشند که چه من داده‌اند و چه چیزی از من می‌خواهند.

وی در ادامه افزود: این تیم برای بقا در لیگ برتر بسته شده است و من هم باید بجنگم تا این تیم سقوط نکند. هر مربی به آبادان آمده او را تخریب کرده و فراری‌اش داده‌اند، چرا باید اینگونه با مربی تیم خود رفتار کنند؟ امروز من را هم می‌خواهد در صنعت نفت تخریب کنند اما مطمئن هستم که مردم هوشیار هستند و می‌دانند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

وقتی پولی گیرمان نمی‌آید رتبه هم برایمان مهم نیست

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان در مورد مهم‌ترین هدف این تیم در این فصل عنوان کرد: وقتی فوتبال ایران حساب و کتاب ندارد چه فرقی می‌کند که چه رتبه‌ای را در لیگ داشته باشیم. در فوتبال اروپا تیم‌ها به این دلیل برای رتبه تک رقمی یا دو رقمی تلاش می‌کنند که پول برایشان مهم است. وقتی پولی گیرمان نمی‌آید، چهاردهم شویم چه فرقی با رتبه پنجمی یا تک رقمی دارد.

وی در پایان در خصوص حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه توضیح داد: در هر جای دنیا اگر جنگی شود، این مردم هستند که مورد ظلم واقع می‌شوند. جنگ در هیچ جای دنیا خوب نیست. اسلام می‌گوید عدالت، برابری و برادری. من هم می‌گویم ما طرفدار مظلوم هستیم.