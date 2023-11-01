به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز مدعی شد که براساس توافقی بین مصر، رژیم صهیونیستی و حماس به میانجی‌گری قطر و با هماهنگی آمریکا، افراد با شرایط جسمانی وخیم و دارندگان گذرنامه خارجی می‌توانند از طریق گذرگاه «رفح»، نوار غزه را ترک کنند.

رویترز به نقل از منبعی آگاه ضمن اعلام این خبر، مدعی شد که هیچ چارچوب زمانی درباره اینکه گذرگاه رفح تا چه مدت باز خواهد ماند، ارائه نشده است.

این منبع به رویترز گفت که توافق مذکور با سایر موضوعات مورد مذاکره از جمله صهیونیست‌هایی که حماس آنها را گروگان گرفته یا وقفه‌هایی که برای تعدیل بحران انسانی در نوار غزه طراحی شده است، ارتباطی ندارد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین به میانجی‌گران اعلام کرده است که به زودی حدود ۲۰۰ گروگان را آزاد خواهد کرد. براساس اعلام منابع پزشکی، مصر در شهر «شیخ زوید» واقع در منطقه سینا یک بیمارستان صحرایی دایر کرده و همچنین ۱۰ دستگاه آمبولانس نیز به گذرگاه رفح اعزام شده است.

پس از عملیات طوفان الاقصی مقاومت علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) که اشغالگران را به شدت غافلگیر کرد، صهیونیستها در اقدامی وحشیانه با حملات هوایی گسترده نوار غزه را بمباران کرده و به تازگی نیز از آغاز حمله زمینی علیه غیرنظامیان در این باریکه خبر داده‌اند. سازمان ملل و سایر نهادهای بشردوستانه تاکید کرده‌اند که غیرنظامیان نوار غزه در شرایط به شدت فاجعه‌باری هستند و بیمارستان‌ها به علت قطع برق به دست اسرائیل، برای مداوای مجروحان که عمدتاً زنان و کودکان هستند، تقلا می‌کنند. در پی حملات وحشیانه صهیونیست‌ها، تاکنون بیش از هشت هزار نفر در باریکه غزه به شهادت رسیده‌اند.

همچنین رژیم صهیونیستی امروز (چهارشنبه) در جریان تجاوز بامدادی به اردوگاه جنین، برق، ارتباطات و دسترسی به اینترنت را در مناطق مختلف این اردوگاه قطع کرد.