پرسپولیس کار سختی مقابل صنعت نفت ندارد/ یحیی نیاز به مهاجم دارد

جمشید شاه محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار هفته نهم لیگ برتر پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: بعید است پرسپولیس در این بازی امتیاز از دست بدهد و اگر بازیکنان از همان ابتدا سوار بر بازی باشند و کار را هجومی آغاز کنند مطمئناً خیلی سریع میتوانند به گل دست یابند.
وی ادامه داد: نفت آبادان هم تیم خوبی است اما با توجه به اینکه بازی در ورزشگاه آزادی برگزار میشود و مسلماً هواداران جو سختی را برای بازیکنان نفت ایجاد میکنند آنها از ابتدا لاک دفاعی به خود میگیرند و شا گردان گل محمدی باید به گونهای توپ را در بین خود به گردش درآورند که خط دفاعی نفت با مشکل رو به رو شود.
شاه محمدی در خصوص تساوی پرسپولیس مقابل ملوان و اینکه این تیم دو امتیاز با ارزش را از دست داد، بیان کرد: پرسپولیس در این بازی حرفی برای گفتن نداشت و شاگردان تارتار خیلی مسلط بر بازی بودند و توانستند یکی، دو موقعیت ۱۰۰ درصدی گل هم داشته باشند که با بی دقتی مهاجمان این تیم پرسپولیس توانست یک امتیاز در انزلی بگیرد. اگر کمی آنها در شوتهای آخر خود دقت میکردند پرسپولیس بازنده بود.
فوتبال ایران در مقابل قدرت های آسیا حرفی برای گفتن ندارد
مربی اسبق پرسپولیس در رابطه با عملکرد این تیم در لیگ قهرمانان آسیا گفت: تیمهای ما چه در عرصه ملی و چه در عرصه باشگاهی حرفی برای گفتن نداریم. نه از لحاظ تاکتیکی نه از لحاظ زیر ساختی اصلاً نمیتوانیم با ابر قدرتهای آسیا به رقابت بپردازیم. کشورهای ژاپن و عربستان با سرمایه گذاریهایی که انجام داده اند خیلی زود تبدیل به بهترین تیمهای جهان خواهند شد اما ما هنوز تکلیفمان با خودمان مشخص نیست.
وی افزود: تا زمانی که زیر ساخت نداشته باشیم، نمیتوانیم فوتبال خوبی هم داشته باشیم. بازیکن سازی را کاملاً کنار گذاشته ایم و اگر به ترکیب تیم ملی توجه داشته باشید اکثر بازیکنان بالای ۳۰ سال سن دارند که این آمار برای فوتبال ملی ایران فاجعه است. اگر به جای امیر قلعه نویی بودم از بازیکنان جوان برای تیم ملی استفاده میکردم نه اینکه بخواهم لژیونرهای بالای ۳۰ را به تیم ملی دعوت کنم.
شاه محمدی خاطر نشان کرد: با همین روند ما از تیمهای آسیای میانه هم عقب میمانیم، ازبکستان و تاجیکستان پیشرفتهای خیلی خوبی داشته اند و کم کم جای ایران را هم در آسیا خواهند گرفت. مسئولان ما نمیتوانند یک ورزشگاه را بازسازی کنند و هیچ زیر ساختی برای فوتبال ایران از خود به جای نگذاشته اند که جای تأسف دارد.
پرسپولیس به یک مهاجم تمام کننده نیاز دارد
پیشکسوت پرسپولیس در خصوص نقاط ضعف و قدرت این تیم در رقابتهای لیگ برتر گفت: شهاب زاهدی در تیمهای پایه پرسپولیس شاگرد خود من بوده است ولی او نتوانسته انتظارات را برآورده کند. پرسپولیس نیاز به مهاجمی دارد که چارچوب شناس باشد نه اینکه از ۲۰ موقعیتی که ایجاد میشود هیچ شوتی سمت دروازه حریف زده نشود. پرسپولیس ستارهای ندارد که کار را برای یحیی گل محمدی در بیاورد، همه با هم باید متحد شوند تا بتوانند در هر بازی عنوان پیروزی را کسب کنند.
وی در پایان تصریح کرد: پرسپولیس همیشه مدعی قهرمانی بوده و امسال هم میتواند با در بین دو تیم نهایی لیگ قرار بگیرد و امیدوارم در بازیهایی که دارد پیروز شود.
نظر شما