اتحادیه اروپا تبلیغات رفتاری متا را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ممنوعیت بر چنین تبلیغاتی که کاربران را برای جمع آوری داده‌هایشان هدف می‌گیرد، یک مانع برای متا پلتفرمز (مالک فیس بوک و اینستاگرام) به حساب می‌آید. از سوی دیگر به گفته رگولاتور داده نروژ ممکن است متا با جریمه ای معادل ۴ درصد درآمد جهانی اش روبرو شود.

هیأت حفاظت از داده اروپا (EDPB) در بیانیه ای اعلام کرد این تصمیم در حقیقت دستورالعملی برای رگولاتور داده ایرلند است تا ظرف ۲ هفته ممنوعیتی دائمی بر استفاده متا از تبلیغات رفتاری وضع کند.

متا روز گذشته اعلام کرد به کاربران اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا فرصت می‌دهد تا رضایت خود از فرایند مذکور را اعلام کنند و در ماه نوامبر یک مدل سرویس حق اشتراکی برای پیروی از الزامات قانونی ارائه خواهد کرد.

سخنگوی این شرکت اعلام کرد: اعضای EDPB از چند هفته قبل از برنامه مذکور آگاه بوده اند و ما نیز با آنها به طور کامل همکاری کردیم تا به نتیجه‌ای رضایتبخش برای تمام طرفین برسیم. این اقدام به طور غیرقابل توجیهی به معنای نادیده گرفتن فرایند قانونی قدرتمند و محتاطانه است.

متا از هفتم آگوست ۲۰۲۳ میلادی به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و استفاده از داده‌های آنها (مانند موقعیت مکانی یا جستجوهای مرورگر) برای مقاصد تبلیغاتی، روزانه یک میلیون کرون (۹۰ هزار دلار) جریمه شده است.

رگولاتور داده نروژ در ماه سپتامبر اعلام کرد جریمه ادامه دار را به رگولاتور اتحادیه اروپا ارجاع داده زیرا این اقدام فقط در نروژ مجاز بود.

جریمه مذکور در سوم نوامبر پایان می‌یابد اما متا در معرض خطر جریمه مالی سنگین‌تری قرار دارد.

به گفته یک کارشناس از آنجا که ممنوعیت طرح تبلیغات رفتاری متا دائمی می‌شود، عدم پیروی از قوانین اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا نقض قانون GDPR به حساب می‌آید و ممکن است جریمه ای تا ۴ درصد درآمد سالانه شرکت را شامل شود.