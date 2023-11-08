به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق این قوانین باید مشخص شود چه کسی، چه مقدار و برای کدام انتخابات هزینه آگهی پرداخت کرده است.
کشورهای اتحادیه اروپا و قانونگذاران پارلمان این منطقه روز دوشنبه درباره قوانین جدید آگهیهای سیاسی به توافق رسیدند. این قوانین شبکههای اجتماعی مانند گوگل و متا پلتفرمز را وادار میکند شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند.
شرکتهایی که قوانین جدید اتحادیه اروپا را نقض کنند با جریمه ای تا سقف ۶ درصد درآمد سالانه شأن روبرو میشوند. این قوانین شرکتهای کشور ثالث را از حمایت مالی تبلیغات سیاسی در اتحادیه اروپا ۳ ماه قبل از انتخابات یا رفراندوم منع و شامل ممنوعیت تبلیغاتی است که افراد را بر اساس قومیت، مذهب یا گرایش جنسی معرفی میکند.
ساندرو گزی یکی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا در این باره میگوید: قوانین جدید فعالیت عاملان خارجی برای انتشار اخبار جعلی و دخالت در فرایندهای آزادانه و دموکراتیک را سختتر میکند.
کشورها و قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از تکمیل جزئیات پیش نویس مقررات که سال گذشته توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شده بود، به توافق رسیدند.
تمام تبلیغات سیاسی آنلاین در یک مخزن تبلیغات آنلاین در دسترس خواهند بود. گزی همچنین در این باره گفت: «ما محیط مساعدی را برای تبلیغات فراملی به موقع برای انتخابات بعدی پارلمان اروپا فراهم کردیم. پارلمان اروپا انتخاباتی را در ژوئن سال آینده برگزار خواهد کرد و بسیاری از افراد نگران اطلاعات نادرست و دخالت خارجی در آستانه انتخابات هستند.
قانون مذکور ۱۸ ماه پس از اجرایی شدن در تمام منطقه اعمال میشوند. به عبارت دیگر قوانین مذکور در ۲۰۲۵ میلادی اجرایی میشوند.
تا آن زمان، اقداماتی برای تنظیم مقررات بدون تبعیض تبلیغات سیاسی فرامرزی (از جمله برای احزاب سیاسی و گروههای سیاسی اروپایی) برای انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴ میلادی اعمال خواهد شد.
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