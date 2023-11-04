حضور آدام درایور در جشنواره کمرایمیج/ دریافت جایزه ویژه بازیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آدام درایور، بازیگر فیلم «فِراری» مایکل مان به جشنواره کمرایمیج که با تمرکز بر فیلمبرداری برگزار میشود، میرود. وی در این جشنواره جایزه ویژه بازیگر کمرایمیج را میگیرد و علاوه بر آن به معرفی جدیدترین فیلمش میپردازد. «فراری» از نامزدهای بخش رقابتی اصلی کمرایمیج و از مدعیان جدی جوایز امسال است.
از درایور به عنوان یک بازیگر همه کاره یاد میشود که با قدرت بازیگریاش به شخصیتهایی که در نقش آنها فرو میرود جان میبخشد. وی بازیگر فیلمهای متعددی بوده و با بسیاری از برجستهترین و معتبرترین فیلمسازان صنعت سینما از جمله جی.جی. آبرامز، نوآ بامباخ، لئوس کاراکس، جوئل و ایتن کوئن، فرانسیس فورد کاپولا، لنا دانهام، کلینت ایستوود، جیم جارموش، ریان جانسون، اسپایک لی، مارتین اسکورسیزی، ریدلی اسکات، استیون اسپیلبرگ و استیون سودربرگ کار کرده است.
وی در جدیدترین فیلمش که فیلمی از زندگی راننده مشهور انزو فراری، مسابقهدهنده و کارآفرین افسانهای است، جلوی دوربین مایکل مان بازی کرده است.
درایور با انتخابهای غیرقابل پیشبینیاش در نقش شخصیتهای متفاوت و در جهت زبان بصری فیلم شهرت دارد.
اوون گلیبرمن، منتقد ارشد فیلم ورایتی، «فراری» را فیلمی به شدت تاریک و به شدت جذاب نامیده که در آن صحنههای مسابقه توسط شبح مرگ تسخیر شده است.
فیلم «فراری» برمبنای کتاب زندگینامهای با عنوان «انزو فراری: یک مرد، اتومبیلها، مسابقات، ماشین» که سال ۱۹۹۱ منتشر شد ساخته شده و به سفر شخصی این مرد و مبارزات شخصی و حرفهای او در تابستان پر حادثه ۱۹۵۷ میپردازد.
دیگر بازیگران این فیلم پنه لوپه کروز، شایلین وودلی، سارا گادون، گابریل لئون، جک اوکانل و پاتریک دمپسی هستند.
در جشنواره امسال ورنر هرتسوگ و پیتر سایتلینگر جایزه فیلمبردار-کارگردان جشنواره فیلم کمرایمیج ۲۰۲۳ را دریافت خواهند کرد.
سی و یکمین دوره جشنواره کمرایمیج در تورون لهستان و از ۱۱ تا ۱۸ نوامبر (۲۰ تا ۲۷ آبان) برگزار میشود.
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