هویت یابی اجساد حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود زمان بر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی شامگاه جمعه در گفت و گو با بخش خبر شبکه اول سیما، اظهار کرد: جزئیات دقیق‌تر حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود در دست بررسی است و این پیگیری‌ها حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به اینکه اجساد قابل شناسایی نیستند، افزود: شناسایی افراد و هویت یابی اجساد حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود چند روزی زمان می‌برد.

وی با اشاره به اینکه ۳ نفر از مسئولان مرکز کمپ ترک اعتیاد لنگرود تحت نظر و برای تحقیقات بیشتر در اختیار دستگاه قضا قرار دارند، بیان کرد: بررسی‌های قضائی برای ریشه یابی و شناسایی دلایل اصلی حادثه لنگرود ادامه دارد.

جلایی با تاکید بر رسیدگی ویژه درمانی مصدومان حریق کمپ ترک اعتیاد لنگرود اضافه کرد: ارائه خدمات درمانی ویژه به مصدومان این حادثه تا بهبودی نهایی ادامه دارد.