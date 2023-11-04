به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دانشجویان ایران، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با همکاری مدیریت هنرهای تجسمی و امور موزه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت به تصویر کشیدن گوشه ای از رشادت ها و مقاومت مردم مظلوم غزه قصد دارد نمایشگاهی با عنوان «بال‌های خونین کبوتران» از آثار دانشجویان هنرمند در پنج بخش کارتون و کاریکاتور، پوستر، تصویرگری، نقاشیخط و شعر با نگاۀ هنرمندانه به موضوع «طوفان الأقصی» برگزار نماید.

دانشجویان از سراسر کشور می‌توانند در بخش های مذکور، آثار خود را تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ به دبیرخانه پویش به آدرس www.roytab.ir/Gaza یا پست الکترونیکی isojd.ac@gmail.com ارسال کنند.

پس از ارسال آثار و داوری، نمایشگاهی از مجموعه آثار برگزیده نیز در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) تهران برگزار خواهدشد.

شرایط ارسال آثار به شرح زیراست:

- هر شرکت کننده می‌تواند در هر بخش، حداکثر ۵ اثر ارسال کند.

- آثار ارسالی نباید قبلاً در جشنواره‌ای شرکت و یا برنده جایزه شده باشد.

اندازه کارتون‌های ارسالی باید ۴ A با فرمت jpg و رزولوشن ۳۰۰ dpi و در طول یا عرض ۲۰۰۰ پیکسل باشد.

آثار بخش پوستر باید با فرمت jpg و رزولوشن ۳۰۰ dpi و در اندازه ۵۰ در ۷۰ سانتی‌متر باشد.

آثار ارسالی بدین‌گونه ایمیل شود: شمارۀ اثر - نام و نام خانوادگی - تلفن همراه مثال: ۰۱- امیر امیری - .........۰۹

ارسال عکس و سوابق کاری هنرمند در قالب فایل word الزامی است.

به هنرمندانی که آثارشان در نمایشگاه برگزیده شوند، گواهی شرکت تقدیم می‌شود.

فایل الکترونیکی PDF کتاب نمایشگاه ارسال خواهد ‌شد.

حق استفاده از آثار نمایشگاه، برای استفاده در تبلیغات شهری و فضاهای مجازی برای برگزارکنندگان محفوظ است.