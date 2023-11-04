اعلام بیش از ۲۲۰ نیاز فناورانه صنعت و انرژی در یک رویداد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، اولین رویداد ملی رفع چالش‌های فناورانه صنعت برق ایران ذیل جشنواره و فن بازار ملی تخصصی صنعت برق ایران و به همت وزارت نیرو و با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان انرژی و صندوق نوآوری و شکوفایی از ۲۳ تا ۲۶ آبان ماه در سالن ۴۰ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

در این رویداد ملی، علاوه بر اعلام بیش از ۲۲۰ نیاز فناورانه شرکت‌های تابعه و وابسته توانیر و برق حرارتی و همچنین بخش خصوصی، ۳۹ عنوان اقلام راهبردی صنعت برق کشور با محوریت شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب در راستای مشارکت و سرمایه‌گذاری با واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان فراخوان شده‌ است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت شناسنامه هر نیاز که شامل توضیحاتی مختصر در خصوص موضوع نیاز، شرکت متقاضی، الزامات فنی و ... است، به سایت اولین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران به نشانی http://event.moe.gov.ir بخش «فهرست تقاضاهای فناورانه» مراجعه کرده و با دانلود شناسنامه هر نیاز در صورت توانمندی و ظرفیت در راستای رفع آن، فرم پیشنهاد را تکمیل و از طریق همین صفحه به دبیرخانه جشنواره و فن بازار ارسال کنند.

فرصت مذاکره حضوری و مستقیم B۲B و B۲G با شرکت‌های متقاضی فناوری نیز فراهم شده است.