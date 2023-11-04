به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه هفته گذشته، خروج مسکو از پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای را تأیید کرد تا به نوعی از این حیث توازن بین روسیه و آمریکا برقرار شود و وزارت خارجه مسکو نیز با اشاره به این تصمیم پوتین، به واشنگتن درباره از سرگرفتن همه جانبه آزمایش‌های هسته‌ای هشدار داد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: آمریکا باید درک کند که انجام آزمایش‌های همه‌جانبه که ظاهراً زیرساختی در «نِوادا» برای آن تدارک دیده شده است، ما را به واکنشی مشابه وادار خواهد کرد.

اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا که زیرمجموعه وزارت انرژی این کشور است، ماه گذشته با هدف «بهبود شناسایی موقعیت‌های مناسب آزمایش هسته‌ای»، در محلی واقع در شمال غرب لاس‌وگاس، یک انفجار زیرزمینی با دخالت «مواد منفجره شیمیایی و حاوی ردیاب هسته‌ای» انجام داد.

مسکو پس از خروج از پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای یادآور شد که کنگره آمریکا ۲۵ سال است که به بهانه‌های واهی از تصویب این پیمان خودداری کرده است.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: این ماجرا نمی‌توانست تا ابد ادامه پیدا کند. در شرایطی که آمریکا مسیری به شدت خصمانه را علیه کشور ما در پیش گرفته است، عدم توازن ناشی از رویکرد ما درباره این پیمان که بین مسکو و واشنگتن منعقد شده بود، دیگر ممکن به نظر نمی‌رسید.

آمریکا از سال ۱۹۹۲ آزمایش هسته‌ای انجام نداده و روسیه آشکارا اعلام کرده است که مسکو برای ازسرگرفتن آزمایش هسته‌ای پیش‌دستی نخواهد کرد اما اگر آمریکا چنین اقدامی انجام دهد، با واکنش متقابل روسیه روبه‌رو خواهد شد.

پنتاگون به‌تازگی برنامه‌های خود برای ساخت یک نسخه از بمب هسته‌ای بی -۶۱ با قدرت انفجاری بسیار وسیع را اعلام کرده و هیئت مشورتی کنگره این کشور نیز صرف نظر از هزینه، خواستار گسترش زرادخانه هسته‌ای واشنگتن شده است.