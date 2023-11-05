به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نشریه نیوزویک با اشاره به شبیه‌سازی که با یک ابزار برخط صورت گرفته است، نوشت که قدرت تخریب بمب هسته‌ای جدید آمریکا به‌اندازه‌ای است که می‌تواند مرکز پایتخت روسیه را با خاک یکسان کند.

پنتاگون اواخر ماه گذشته اعلام کرد که به‌دنبال ساخت نسخه جدید بمب هسته‌ای بی-۶۱ موسوم به «بی-۶۱-۱۳» بوده و در انتظار تایید کنگره است. قدرت تخریبی این بمب ۳۶۰کیلوتُن برآورد شده است و این یعنی ۲۴ برابر قوی‌تر از «پسرک» است؛ پسرک یا «پسر کوچک» بمبی بود که آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم روی هیروشیما آوار کرد!

نیوزویک نوشته است که اگر این بمب بر فراز مسکو رها شود، حدود ۳۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر را خواهد کشت و بالغ بر ۸۶۸ هزار ۸۶۰ تن را نیز مجروح خواهد کرد. در صورت انفجار این بمب در سن‌پترزبورگئ(دومین شهر بزرگ روسیه)، شمار تخمینی قربانیان از ۳۶۰هزار نفر تجاوز می‌کند.

به نوشته نیوزویک، هر شیء که در شعاع نیم مایلی (حدود ۸۰۵ متر) محل وقوع انفجار باشد، در ابر آتشین ناشی از انفجار پودر خواهد شد؛ ساختمان‌ها ویران خواهند شد و تمام انسان‌ها در شعاع یک مایلی کشته می‌شوند. علاوه بر این، افرادی که در شعاع ۲ مایلی محل انفجار هستند نیز به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات به شدت قوی، ظرف یک ماه خواهند مُرد! همچنین، ۱۵ درصد بازماندگان نیز بعدها به دلیل ابتلا به سرطان جان خود را از دست خواهند داد و بسیاری دیگر نیز دچار سوختگی‌های شدیدی می‌شوند که تا ابد زندگی‌شان را دستخوش رنج و عذاب خواهد کرد!

برنامه پنتاگون برای ساخت این بمب جدید در بحبوحه بن‌بست ایجادشده بین روسیه و ناتو بر سر اوکراین مطرح شده است و کارشناسان، سیاستمداران و رسانه‌ها از خطر تبدیل شدن درگیری نظامی در اوکراین به یک جنگ هسته‌ای صحبت به میان آورده‌اند.

روسیه، آمریکا را به «پیشروی تا لبه پرتگاه جنگ هسته‌ای» متهم کرده و مدعی شده است که واشنگتن به‌طور مخفیانه توافق‌های مرتبط با کنترل تسلیحات را نقض کرده است. مسکو به‌تازگی رسما از پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای مصوب سال ۱۹۹۶، خارج شد. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه تاکید کرد که پیمان منع اشاعه بی‌مصرف شده چون آمریکا آن را هرگز تایید نکرده است.

کاخ کرملین در بیانیه‌ای دراین‌باره اعلام کرد: در بین کشورهایی که این پیمان را تایید نکرده‌اند، مخرب‌ترین موضع را آمریکا اتخاذ کرده و سال‌ها مدعی شده است که برای تایید این پیمان، از حمایت لازم کنگره برخوردار نیست.

پوتین همچنین تصریح کرده است که روسیه هرگز دست به آزمایش هسته‌ای نخواهد زد مگر آنکه ابتدا آمریکا این کار را انجام دهد.