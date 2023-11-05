به گزارش خبرنگار مهر، با قهرمانی تیم فوتبال «فلومیننزه» برزیل در جام «لیبرتادورس»، آخرین تیم صعود کننده به جام باشگاه‌های جهان مشخص شد و این تیم برزیلی به عنوان هفتمین تیم، راهی این مسابقات شد. این تیم در مسابقه نهایی جام لیبرتادورس موفق شد با نتیجه ۲ بر یک «بوکاجونیورز» آرژانتین را شکست دهد.

مسابقات جام باشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۳ از ۱۲ تا ۲۲ دسامبر (۲۱ آذر تا یک دی) در شهر جده عربستان برگزار خواهد شد و هفت تیم اوراواردز ژاپن، الاهلی مصر، لئون مکزیک، فلومیننزه برزیل، آکلندسیتی نیوزلند، منچسترسیتی انگلیس و الاتحاد عربستان (قهرمان لیگ برتر کشور میزبان) در این مسابقات حاضر خواهند بود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

دور اول:

الاتحاد عربستان-آکلندسیتی نیوزلند (۱۲ دسامبر)

دور دوم:

الاهلی مصر - برنده الاتحاد / آکلندسیتی (۱۵ دسامبر)

لیون مکزیک - اوراواردز ژاپن (۱۵ دسامبر)

نیمه نهایی:

فلومیننزه برزیل - برنده الاهلی مصر-برنده الاتحاد / آکلند (۱۸ دسامبر)

منچسترسیتی - برنده لئون مکزیک / اوراواردز ژاپن (۱۹ دسامبر)

آخرین دوره جام باشگاه‌های جهان در کشور مراکش برگزار شد و تیم فوتبال رئال مادرید موفق شد مقام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند.