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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۹

با قهرمانی «فلومیننزه»؛

تکلیف آخرین تیم جام باشگاه‌های جهان مشخص شد

تکلیف آخرین تیم جام باشگاه‌های جهان مشخص شد

تیم فوتبال «فلومیننزه» با قهرمانی در جام «لیبرتادورس» به عنوان آخرین تیم به جام باشگاه‌های جهان ۲۰۲۳ صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با قهرمانی تیم فوتبال «فلومیننزه» برزیل در جام «لیبرتادورس»، آخرین تیم صعود کننده به جام باشگاه‌های جهان مشخص شد و این تیم برزیلی به عنوان هفتمین تیم، راهی این مسابقات شد. این تیم در مسابقه نهایی جام لیبرتادورس موفق شد با نتیجه ۲ بر یک «بوکاجونیورز» آرژانتین را شکست دهد.

مسابقات جام باشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۳ از ۱۲ تا ۲۲ دسامبر (۲۱ آذر تا یک دی) در شهر جده عربستان برگزار خواهد شد و هفت تیم اوراواردز ژاپن، الاهلی مصر، لئون مکزیک، فلومیننزه برزیل، آکلندسیتی نیوزلند، منچسترسیتی انگلیس و الاتحاد عربستان (قهرمان لیگ برتر کشور میزبان) در این مسابقات حاضر خواهند بود.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

دور اول:

الاتحاد عربستان-آکلندسیتی نیوزلند (۱۲ دسامبر)

دور دوم:

الاهلی مصر - برنده الاتحاد / آکلندسیتی (۱۵ دسامبر)

لیون مکزیک - اوراواردز ژاپن (۱۵ دسامبر)

نیمه نهایی:

فلومیننزه برزیل - برنده الاهلی مصر-برنده الاتحاد / آکلند (۱۸ دسامبر)

منچسترسیتی - برنده لئون مکزیک / اوراواردز ژاپن (۱۹ دسامبر)

آخرین دوره جام باشگاه‌های جهان در کشور مراکش برگزار شد و تیم فوتبال رئال مادرید موفق شد مقام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند.

کد مطلب 5930233

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