به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عبدالملکی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استاندار برگزار شد، با اشاره به اینکه شاخص اجرای اقتصاد مقاومتی رفاه است، اظهار کرد: عنصر کلیدی و رکن کلیدی برای تحقق این مهم رونق تولید است و عمق سیاست اقتصاد مقاومتی پرداختن به مقوله تولید است که رهبر معظم انقلاب نیز چندین سال به این موضوع تاکید دارند.

وی یادآور شد: در گام دوم انقلاب به دنبال الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تمدن‌سازی هستیم.

مشاور رییس جمهور اضافه کرد: امروز دولت‌های عربی به خاطر ترس اقتصادی است که برای نابودی اسرائیل همراهی نمی‌کنند در حالیکه تصور اشتباهی است که اقتصاد را به اسرائیل ربط می‌دهند و امیدواریم هرچه زودتر شاهد نابودی اسرائیل باشیم‌.

عبدالملکی با بیان اینکه تولید قبل از اینکه منجر به رفاه شود چند اثر مهم دارد، اعلام کرد: تولید مهارکننده تورم بوده و با افزایش تولید، تورم به صورت پایدار مهار خواهد شد و اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم کرده و بسترساز ایجاد اشتغال خواهد بود.

وی با تاکید بر این موضوع که تولید تأمین کننده بودجه دولت است و بار مالیاتی را افزایش نمی‌دهد، گفت: درآمدهای مالیاتی بر اساس افزایش تولید افزایش پیدا می‌کند و نیاز به صادرات نفت خام کاهش می‌یابد.

عبدالملکی تصریح کرد: ما در جهان اسلام بیش از ۲۵ درصد جمعیت و منابع را داریم اما کمتر از ۱۰ درصد تولید دنیا را داریم، به این شکل تمدن‌سازی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: سهم ما از اقتصاد دنیا هرگز ۲۵ درصد نیست و این بخاطر این است که تولید به ۲۵ درصد نرسیده و این مهم موجب شده اقتصاد دنیای اسلام پایمال شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: معیار و مبنای اقتصادی نابودی اسرائیل هم همین است اقتصاد جهان اسلام در بند یک غده سرطانی به عنوان اسرائیل است.

وی اذعان کرد: در ایران ۹۴ مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که ۱۸ منطقه آن آزاد و مابقی منطقه ویژه هستند و در مجموع ۴۸ مورد از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال یا فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بیش از ۷۰ درصد ترانزیت کشور از مبادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتفاق می‌افتد و به نوعی می‌توانیم بگوییم اغلب مبادی خروجی و ورودی ما یا منطقه آزاد و یا منطقه ویژه اقتصادی هستند.