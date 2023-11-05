الهام شکیب بازیگر تئاتر و سینما چشم از جهان فروبست

به گزارش خبرنگار مهر، الهام شکیب بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد سال ۱۳۵۷ امروز یکشنبه ۱۴ آبان دار فانی را وداع گفت. مهرداد یزدانی همسر الهام شکیب در صفحه خود در فضای مجازی این خبر را اعلام کرد.

وی دارای مدرک کارشناسی نمایش با گرایش طراحی صحنه از دانشگاه آزاد اسلامی بود.

الهام شکیب کارگردانی نمایش‌های «بیماری خانواده میم»، «یرما» را بر عهده داشته است. وی در فیلم‌هایی چون «مینی‌بوس»، «شاطره»، «دسر توت‌فرنگی»، «روز امتحان»، «بازجویی در کافه تهران» و سریال «خاتون» و همچنین فیلم کوتاه «لطفا یک کارگر ساده» به ایفای نقش پرداخته بود.

زنده‌یاد شکیب بازیگر نمایش‌های متعددی از جمله «رستم از شاهنامه رفت» زنده‌یاد رضا حداد، «عروس طوقی» نیما دهقان، «خرس» و «یک نوکر و دو ارباب» حمید پورآذری، «شازده احتجات» علی رفیعی، «آوای باد» حمید ابراهیمی، «کلفت‌ها» و «خیلی دیرم شده» محمد عاقبتی، «زنی که زیاد می‌دانست» علیرضا اولیایی، «عروسی شغال» آروند دشت‌آرای و «پرفورمنس» زنده یاد آتیلا پسیانی بوده است.

خبرگزاری مهر درگذشت الهام شکیب را به خانواده این هنرمند و جامعه هنری ایران تسلیت می‌گوید.