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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۳

در ۴۵ سالگی؛

الهام شکیب بازیگر تئاتر و سینما چشم از جهان فروبست

الهام شکیب بازیگر تئاتر و سینما چشم از جهان فروبست

الهام شکیب بازیگر تئاتر و سینما در ۴۵ سالگی چشم از جهان فروبست.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام شکیب بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد سال ۱۳۵۷ امروز یکشنبه ۱۴ آبان دار فانی را وداع گفت. مهرداد یزدانی همسر الهام شکیب در صفحه خود در فضای مجازی این خبر را اعلام کرد.

وی دارای مدرک کارشناسی نمایش با گرایش طراحی صحنه از دانشگاه آزاد اسلامی بود.

الهام شکیب کارگردانی نمایش‌های «بیماری خانواده میم»، «یرما» را بر عهده داشته است. وی در فیلم‌هایی چون «مینی‌بوس»، «شاطره»، «دسر توت‌فرنگی»، «روز امتحان»، «بازجویی در کافه تهران» و سریال «خاتون» و همچنین فیلم کوتاه «لطفا یک کارگر ساده» به ایفای نقش پرداخته بود.

زنده‌یاد شکیب بازیگر نمایش‌های متعددی از جمله «رستم از شاهنامه رفت» زنده‌یاد رضا حداد، «عروس طوقی» نیما دهقان، «خرس» و «یک نوکر و دو ارباب» حمید پورآذری، «شازده احتجات» علی رفیعی، «آوای باد» حمید ابراهیمی، «کلفت‌ها» و «خیلی دیرم شده» محمد عاقبتی، «زنی که زیاد می‌دانست» علیرضا اولیایی، «عروسی شغال» آروند دشت‌آرای و «پرفورمنس» زنده یاد آتیلا پسیانی بوده است.

خبرگزاری مهر درگذشت الهام شکیب را به خانواده این هنرمند و جامعه هنری ایران تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 5931128
فریبرز دارایی

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      59 4
      پاسخ
      خدابیامرزتش
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      49 5
      پاسخ
      روحش شاد
    • الهام IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      36 3
      پاسخ
      روحش شاد 😭😔
    • مرتضی IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      35 4
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه انشالله
    • ناشناس IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      26 2
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه
    • سس IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      24 3
      پاسخ
      خدارحمتش کنه روحش شاد442
    • اردشیر IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      28 3
      پاسخ
      خدارحمتش کنه حیف شدخداییش
    • زهرا IR ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      27 7
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      19 10
      پاسخ
      خدااااا رحمت کنه
      • سعید US ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        18 6
        روحش شاد زود بود
      • سعید US ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        19 7
        روحش شاد زود بود
    • هموطنان ایرانی IR ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      19 4
      پاسخ
      روح در آرامش و قرین رحمت االهی
    • محمد IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      28 4
      پاسخ
      واقعاجای تاسف واندوه است که خانم شکیب دردوران جوانی وپرشوری به جایگاه ابدیهنرمندان پیوستند خیلی زودبودهنرمندمحترم که کام دنیارانچشیده ترک کردیدامیداست قرین رحمت خداوندقرارگرفته وبه بازماندگان صبرعنایت فرماید
    • سعید IR ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      18 4
      پاسخ
      خدارحمتش کنه
    • IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      12 5
      پاسخ
      روحش شاد
    • سیدعباس IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      13 3
      پاسخ
      عجب
    • معلم IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      21 7
      پاسخ
      روحشون شاد .....چرا این همه دارن میرن،چه خبره اون دنیا
      • ناشناس IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        19 6
        اون دنیا خیلی بهتر و قشنگتر از این دنیاست
    • ابراهیمکوسخلانی IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      13 4
      پاسخ
      خدایش رحمت کنه
    • محمدعلی مجدی نسب IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      8 2
      پاسخ
      خدایش بیامرزاد ان شاالله
    • فاطمه IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      9 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • سعیده IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      18 3
      پاسخ
      روح و روانش شاد، خدایش رحمت کند، چرا به این زودی؟؟؟ جووون بود خیلی آخه چرا؟؟؟؟؟
    • فرهاد IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      17 7
      پاسخ
      روحش شاد حیف شد
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      6 2
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      8 3
      پاسخ
      خدا بیامرزتش خدا به خانوادشون صبر بده
    • ماری IN ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      5 5
      پاسخ
      آخه چرااااا ؟؟!!!!
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      6 1
      پاسخ
      روحشون در آرامش و مورد رحمت خداوند ☘
    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      7 3
      پاسخ
      خدا رحمت کند
    • م ع IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      7 2
      پاسخ
      روحشون درآرامش و مورد رحمت خداوند ☘
    • ناشانس IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 2
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه. روحش شاد و یادش گرامی باد 😞😢🖤😭🖤😭🖤🖤🖤 ص
    • م ع IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      5 4
      پاسخ
      روحشون درآرامش و مورد رحمت خداوند ☘
    • IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 1
      پاسخ
      روحشان شاد و یادشان گرامی.
    • US ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      6 1
      پاسخ
      روحشون شاد و یادشان گرامی خدا رحمتشون کنه تسلیت به خانواده محترمشون و جامعه هنری ایران
    • ايراني IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 3
      پاسخ
      روحش شاد.
    • حسن IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      10 2
      پاسخ
      خدارحمتش کنه روحش شاد و یادش گرامی باد,,,روزگار عجیبی است,,نه اولش مشخصه ,,نه آخرش معلومه,,,,
    • ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      7 4
      پاسخ
      غم آخرت ن باشه روحش شاد یادش گرامی باد
    • فاطمه IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      5 2
      پاسخ
      روحش شاد خدا رحمتش کنه
    • TR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      7 2
      پاسخ
      خدا بیامرزه وبرای بازماندگان صبر عنایت فرماید
    • رسول TR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 2
      پاسخ
      خدا بیامرزه وبرای بازماندگان محترم صبروشکیبایی عنایت فرماید
    • وحید ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 1
      پاسخ
      روحشون شاد
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 2
      پاسخ
      سفر به سلامت
    • US ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 3
      پاسخ
      خدا بیامرزه
    • زهرا احسانی IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه روحش شاد و یادش گرامی
      • ابراهیم دودانگه IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        4 1
        خدارحمتش کند روحش شاد
    • مسیح IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 2
      پاسخ
      روحش شاد😭💔
      • حسین IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        1 1
        خدا رحمتش کند
    • مینا IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 1
      پاسخ
      روحش غریق و قرین رحمت واسعه خداوندو روحش شاد باشه
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      7 1
      پاسخ
      روحش شاد ولی نگفتین علت مرگ چی بود
    • IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      5 1
      پاسخ
      روحش شادویادش گرامی
      • سلمان IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
        4 2
        روحش شاد
    • ماراکشتید IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 1
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد صبر به خانواده محترمش عنایت بفرماید امسال چرا این‌قدر فوتی از بازیگران عزیز میفته حیف که وقتی میرن از کنار ما بعد قدرشون میدونیم
    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 4
      پاسخ
      روحش شاد طی این سالهای اخیر چه هنرمندان عزیزی را از دست داده ایم یاد همه این عزیزان در خاطراتمان همیشه زنده میماند یادشان گرامی .
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 2
      پاسخ
      سلام خدارحمتشون کنه وخداصبر بزرگی به خانوادهبدهد
      • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        0 0
        جاش تو بهشت باشه انشالله
    • ارتش سرخ IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      2 2
      پاسخ
      روحش شاد♥♥♥
    • سودابه IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 3
      پاسخ
      روح ش،شاد خدا رحمتش کنه.چقدر زود بود رفتنش.چه حیف که هنرمندا مون یکی یکی دارن از دست مون میرن.اخه چرا؟؟؟ علت فوتش،نگفتن. خ جوون بود خدا به بازماندگانش صبر بده چرا عزرائیل افتاده تو هنرمندان ی گاوی گوسفندی هنرمندا قربانی کنند.
    • M IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      6 3
      پاسخ
      خدا بیامرزد
    • تارانا IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      11 4
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه، توی این پاییز به جای برگ هنرمند داره می‌ریزه. اونم چه هنرمندانی باز هم تسلیت 😭😭😭🖤🌹
    • محسن IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 2
      پاسخ
      روزتولدش رفت.روحش شاد ویادش گرامی.
    • فرهمند IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 5
      پاسخ
      روحش شاد
    • LT ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد خدا به خانوادش صبر بده جوون بود۳۴۹
    • غلامعلی حلواساز IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 0
      پاسخ
      روحشان شاد و قرین رحمت الهی ان شاالله
    • مهدی IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 2
      پاسخ
      روحش قرین رحمت لایزال الهی . نامش ماندگار
    • هاتف طالش IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 0
      پاسخ
      خداوند ایشان و همه ما را مورد رحمت بیکران خود قرار دهد .
    • عباسی IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • محمد IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 0
      پاسخ
      روحشان در آرامش واقعا چه زود رفتن این دنیا چقدر بی رحم شده
    • IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      4 0
      پاسخ
      خدا رحمتش. کنه
    • جواد قاسمی IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      3 0
      پاسخ
      خداوند رحمت کنه تمام رفتگان رو روحشون شاد ....
    • .. IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      1 0
      پاسخ
      روحشان شاد برای شادی روحشان صلوات.
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید خدا رحمتش کنه الهی روحشان شاد یادشان گرامی
    • US ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه
    • عاطفه IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزتش
      • فاطی IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
        0 0
        خدارحمتش کنه.
    • IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خداوند متعال رحمتش کنه انشالله
    • مشتاق IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      زودرفتی نوبتت نبودای هنرمندعزیز،جای شماخالیست . روحت شاد برای بازماندگان گرامی صبر
    • بهار IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • امیدی US ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      روحس شاد ولی چرا سن فوتی اینقدر اومده پایین،خدا رحمتش کند ایقدر هنرمندها می رن
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • تما شا چی IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدا بیامرزش، فعلا که عزراییل رفته سراغ هنرمندها
    • IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      همه یک روز خدا بیامروز می شیم چیز عجیبی نیست.کمی دیر تر کمی زودتر

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