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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۹

وزرای امور خارجه ایران و هند تلفنی گفت‌وگو کردند

وزرای امور خارجه ایران و هند تلفنی گفت‌وگو کردند

وضعیت غزه در گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی خود با «اس جی شانکار» وزیر امور خارجه هند، در خصوص وضعیت منطقه و اقدامات جنایت کارانه نظامیان رژیم صهیونیستی در حمله به غیر نظامیان در مناطق اشغالی فلسطین رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی خاطر نشان کرد که انتظار می رود کشور هند همراه با دیگر کشورهای منطقه و جهان ابتکاراتی را در چارچوب برقراری آتش بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه گسترده به مردم مظلوم فلسطین در غزه، جلوگیری از اقدامات ضد انسانی نیروهای اشغالگر در نسل کشی گسترده، ارتکاب جنایات جنگی و کوچ اجباری ساکنین این منطقه صورت دهد.

رییس دستگاه دیپلماسی هشدار داد، ادامه حملات رژیم صهیونیستی باعث پیچیده تر شدن شرایط منطقه و گشایش جبهه های جدیدی از سوی نیروهای مقاومت شده و در نتیجه منجر به افزایش و گسترده شدن درگیریها در منطقه خواهد شد.

امیرعبداللهیان همچنین همتای هندی خود را از آخرین وضعیت همکاری‌های مشترک در راه اندازی پروژه بندر چابهار مطلع ساخت و بر رایزنی‌های بیشتر دو کشور در این رابطه و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین تاکید کرد.

اس جی شانکار وزیر امور خارجه هند نیز با غم انگیز توصیف کردن شرایط غزه، اظهار داشت که این کشور به دقت شرایط منطقه را زیر نظر دارد و معتقد است که گذشته از تمامی اختلاف سلایق، باید اقدامات و تلاش های مشترکی را برای بهبود شرایط انسانی در منطقه غزه صورت داد و هند آماده است تا در چارچوب ابتکاراتی که جمهوری اسلامی ایران ارایه می نماید در روند توقف عملیات نظامی و جلوگیری از تشدید و گسترده شدن بحران نقش آفرینی نماید.

وزیر خارجه هند برخی موضوعات دوجانبه را نیز مطرح کرد.

کد مطلب 5931404

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