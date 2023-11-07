ابراهیم پیل بالا در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین کتابخانه مادر و کودک شرق گیلان با صرف اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان در هفته کتاب و کتابخوانی در املش افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه املش ۳ کتابخانه عمومی با ۴۴ هزار نسخه کتاب در زمینه‌های مختلف و ۱۴۰۰ نفر عضو فعال دارد، افزود: طی سال جاری ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تعمیرات داخلی و تجهیزات کتابخانه های شهرستان اختصاص یافته است.

پیل بالا با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی که از ۲۴ آبان ماه به مدت یک هفته برگزار می شود، اضافه کرد: از طرح ایستگاه کتاب با محوریت برنامه هایی چون عضویت رایگان، بازنمایی عملکرد یک ساله کتابخانه ها در قالب تصویر و بنر، طرح نذر کتاب در میدان شهرداری املش و مصلا، نشست کتابخوان در مدارس، کتابخوان در مصلا و پایگاه‌های بسیج از برنامه‌های شاخص هفته کتاب و کتابخوانی در این شهرستان است.

رییس کتابخانه های عمومی املش ادامه داد: طی هفته کتاب و کتابخوانی و با مشارکت بهزیستی در محل مرکز مثبت زندگی رانکوه از طرح پیک کتاب برای گروه سالمندان و جامعه هدف شهر رانکوه رونمایی می‌شود.

پیل بالا ضمن قدردانی از مساعدت شهرداری‌ها، خواستار پرداخت سهم نیم درصد شهرداری‌ها به کتابخانه های عمومی شهرستان شد.