به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی بعد از ظهر سه‌شنبه در دومین همایش کارزار رسانه‌ای «والد آگاه، فرزند ایمن» با شعار «آیا می‌دانی الان فرزندت کجاست؟» اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های خاص و مسئله مهم در زمینه اعتیاد بحث استفاده از ظرفیت‌های نوین در حوزه آگاه‌سازی و پیشگیری اولیه از آن است.

وی با قدردانی از حاضران حوزه پیشگیری از اعتیاد در سطح استان اردبیل افزود: اهمیت فعالیت‌های حوزه پیشگیری بر ما پوشیده نیست که برنامه‌های مختلفی هم در این زمینه در حال انجام و پیشبرد است و به لطف خدا در اجرای برنامه‌ها با مشکلی مواجه نیستیم.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل بیان کرد: دغدغه ما این است تا با برنامه‌ریزی در کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد، در حوزه رسانه و فضای مجازی برنامه‌هایی تعریف کنیم و از طرح‌های نو و جدید برای ارسال و انتقال محتوا به مردم استفاده کنیم.

رضایی استفاده از ظرفیت شورای روابط عمومی استان را مسئله دیگر در خصوص پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد و گفت: با همکاری نهادها، ارگان‌ها و ادارات مختلف از جمله آموزش و پرورش، نسبت به اجرای فعالیت سعی بر تعامل بیشتر در این زمینه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این حوزه داریم تا بتوانیم گام‌های مؤثری در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان برداریم.

وی به اجرای طرح‌های پیشگیرانه مثل طرح «کیان» و «پازک» اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه با وجود محدودیت اعتبار شاهد فعالیت‌های گسترده در حوزه پیشگیری از اعتیاد با بازدهی بالا بوده‌ایم و همچنین شاهد گسترش فعالیت‌های خط ملی اعتیاد در راستای کاهش آسیب‌ها در سطح استانی و شهری هستیم.