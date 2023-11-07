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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۳

مدیرکل بهزیستی اردبیل تاکید کرد؛

استفاده از ظرفیت‌های نوین برای آگاه‌سازی و پیشگیری از اعتیاد

استفاده از ظرفیت‌های نوین برای آگاه‌سازی و پیشگیری از اعتیاد

اردبیل- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: ظرفیت‌های نوین برای آگاه‌سازی و پیشگیری از اعتیاد در سطح استان اردبیل مورد تاکید است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی بعد از ظهر سه‌شنبه در دومین همایش کارزار رسانه‌ای «والد آگاه، فرزند ایمن» با شعار «آیا می‌دانی الان فرزندت کجاست؟» اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های خاص و مسئله مهم در زمینه اعتیاد بحث استفاده از ظرفیت‌های نوین در حوزه آگاه‌سازی و پیشگیری اولیه از آن است.

وی با قدردانی از حاضران حوزه پیشگیری از اعتیاد در سطح استان اردبیل افزود: اهمیت فعالیت‌های حوزه پیشگیری بر ما پوشیده نیست که برنامه‌های مختلفی هم در این زمینه در حال انجام و پیشبرد است و به لطف خدا در اجرای برنامه‌ها با مشکلی مواجه نیستیم.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل بیان کرد: دغدغه ما این است تا با برنامه‌ریزی در کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد، در حوزه رسانه و فضای مجازی برنامه‌هایی تعریف کنیم و از طرح‌های نو و جدید برای ارسال و انتقال محتوا به مردم استفاده کنیم.

رضایی استفاده از ظرفیت شورای روابط عمومی استان را مسئله دیگر در خصوص پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد و گفت: با همکاری نهادها، ارگان‌ها و ادارات مختلف از جمله آموزش و پرورش، نسبت به اجرای فعالیت سعی بر تعامل بیشتر در این زمینه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این حوزه داریم تا بتوانیم گام‌های مؤثری در پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان برداریم.

وی به اجرای طرح‌های پیشگیرانه مثل طرح «کیان» و «پازک» اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه با وجود محدودیت اعتبار شاهد فعالیت‌های گسترده در حوزه پیشگیری از اعتیاد با بازدهی بالا بوده‌ایم و همچنین شاهد گسترش فعالیت‌های خط ملی اعتیاد در راستای کاهش آسیب‌ها در سطح استانی و شهری هستیم.

کد مطلب 5932968

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    نظرات

    • یاس IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
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      دنبال موضوع پیشنهادی برای تحقیق رساله دکتری هستم

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