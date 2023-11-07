به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه فلاحیان معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده جزییات ارائه تسهیلات تشویقی ازدواج به متولدین دهه ۶۰ را تشریح کرد و گفت: در این طرح متولدین دهه ۶۰ ساکن در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت در صورت ازدواج و احراز شرایط از تسهیلات ازدواج، خرید اقساطی جهیزیه و اشتغال برخوردار می‌شوند.

وی بیان داشت: سقف ۱۰۰ میلیون تومانی تسهیلات ازدواج، خرید اقساطی جهیزیه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومان و مضاف بر تسهیلات مصوب بانک مرکزی بابت ازدواج و فرزند آوری از جمله این تسهیلات است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، عشایر یا ساکن روستا و یا شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت بودن، زوجین (هر دو زن و مرد مجرد) متولد دهه ۶۰ (متولدین ۱۳۶۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۶۹/۱۲/۲۹) باشند و تاریخ عقد زوجین از ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ باشد را از شرایط عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام کرد.

وی گفت: به متقاضیان دارای شرایط بند الف این آئین نامه که توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر بیمه شده باشند و یا بشوند، تسهیلات تشویقی ازدواج به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اعطا خواهد شد.

فلاحیان اظهارداشت: سقف تسهیلات خرید اقساطی جهیزیه اعطایی به هر یک از افراد (هریک از زوجین) معرفی‌شده، حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به صورت کالا کارت است و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهیزیه به هر یک از افراد معرفی شده ۳۶ ماه تعیین شده است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل حساب مذکور باید برای واریز تسهیلات و پرداخت اقساط یک فقره حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه نزد بانک مهر افتتاح کنند؛ اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به معرفی‌شدگان، بر اساس قراردادهای داخلی و فرم‌های مورداستفاده طبق ضوابط و مقررات جاری بانک مهر بوده و متقاضی متعهد به خرید کالا یا خدمت از پذیرندگان طرف قرارداد بانک مهر است.

فلاحیان اعلام کرد: تسهیلات ارائه شده بر مبنای عقد قرارداد قرض‌الحسنه و با کارمزد ۴ درصد است که سالانه و بر اساس مانده بدهی محاسبه و دریافت می‌شود.

وی بیان داشت: معرفی شدگان تسهیلات قرض‌الحسنه، صرفاً می‌توانند تا سقف مجاز بانک از تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده نماید و ارائه هر نوع تسهیلات جدید منوط به رعایت شرایط و ضوابط مربوطه است؛ همچنین وثایق و تضامین تسهیلات گیرندگان بر اساس اعتبار سنجی سامانه ضمان بانک صورت می‌پذیرد. (بر اساس یک ضامن یا سفته الکترونیکی به تشخیص بانک).

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: متقاضی تسهیلات کالاکارت باید حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعطا تسهیلات، نسبت به خرید کالا و یا خدمات از شبکه پذیرندگان اقدام نماید، در غیر این صورت، بانک نسبت به تسویه تسهیلات مزبور از محل حساب‌های گیرنده تسهیلات نزد بانک بدون نیاز به انجام هرگونه تشریفات قانونی و اداری و قضائی اقدام خواهد کرد.

فلاحیان گفت: به زوجین دارای شرایط بند الف این آئین نامه در صورت عدم اشتغال، تسهیلات اشتغال تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر طرح اشتغالی پرداخت خواهد شد و سقف اعطا تسهیلات اشتغال به زوجین ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی افزود: ارائه طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی مورد تأیید صندوق امید، برای دریافت تسهیلات الزامی است و در صورت نیاز ارائه مجوز کسب و کار برای مشمولین ضروری است، همچنین محل اجرای طرح در روستا یا شهر زیر بیست هزار نفر است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: در صورتی که میزان سرمایه گذاری طرح بیش از سقف تعیین شده (۲۰۰ میلیون تومان) باشد، تفاوت آن به عنوان آورده متقاضی توسط متقاضی تأمین می‌شود، همچنین در صورت عدم اجرای طرح توسط متقاضی، تسهیلات دین به حال شده و با نرخ تسهیلات جاری بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار مسترد خواهد شد.