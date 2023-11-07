ایران آماده برگزاری نشست کمیته دائمی فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در تماس تلفنی با «ابراهیم بوغالی» رئیس مجلس ملی الجزایر درباره آخرین تحولات و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت‌وگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این تماس تلفنی از مواضع و نقش الجزایر در محکومیت جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌ویژه اقدام اخیر مجلس این کشور در حمایت قاطع از مردم مظلوم فلسطین تشکر و قدردانی کرد.

قالیباف با اشاره به همکاری خوب هیئت‌های پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و الجزایر در نشست اخیر اتحادیه بین المجالس جهانی در آنگولا، بر اقدامات مناسب دو کشور در حمایت از مردم بی دفاع فلسطین در نشست مذکور تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی و با توجه به حملات غیرانسانی رژیم کودک‌کش صهیونیستی علیه زنان و کودکان مظلوم فلسطینی باید برای توقف حملات ظالمانه این رژیم غاصب در نوار غزه اقدام فوری میان کشورهای اسلامی انجام شود.

رئیس قوه مقننه در همین راستا به همتای الجزایری خود یادآور شد: مجلس شورای اسلامی ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده کمیته دائمی فلسطین در سطح رؤسای مجالس کشورهای اسلامی برای بررسی راه‌کارهای عملی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، آمادگی کامل دارد.

ابراهیم بوغالی رئیس مجلس ملی الجزایر ضمن تقدیر از مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان‌های فلسطین بر حمایت کشور متبوعش از مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد و گفت: الجزایر کشور آزادی خواهان و انقلابیون است. از این رو مواضع ما در حمایت از آرمان‌های فلسطین و احقاق حقوق مردم این سرزمین برای همیشه ثابت و قاطع است.

رئیس مجلس ملی الجزایر با اشاره به نشست اخیر مجمع عمومی بین‌المجالس جهانی در آنگولا افزود: با توجه به نسل‌کشی مردم مظلوم فلسطین و کوچاندن اجباری آنان از سرزمین مادری خودشان، متأسفانه در این نشست اقدام جدی و جدیدی از سوی برخی کشورهای اسلامی مشاهده نشد.

وی در پایان ضمن استقبال از پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی برای برگزاری نشست فوق‌العاده کمیته دائمی فلسطین در تهران بر توقف هرچه سریع‌تر جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و بررسی راهکارهای عملی برای کمک به مردم غزه تاکید کرد.