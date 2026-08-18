به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، بیماری ایسکمیک قلب که به عنوان بیماری عروق کرونر قلب نیز شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که پلاک در داخل دیواره‌های شریان‌ها ایجاد می‌شود و جریان خون به قلب را کاهش می‌دهد.

این بیماری می‌تواند منجر به بیماری‌های قلبی بالقوه تهدیدکننده زندگی مانند حملات قلبی، آریتمی، آنژین صدری، نارسایی قلبی و سکته مغزی شود.

خوشبختانه، تحقیقات موجود نشان می‌دهد که چندین عامل خطر قابل اصلاح برای بیماری ایسکمیک قلب وجود دارد. و اکنون، یک مطالعه جدید می‌گوید که در طول ۳۳ سال گذشته، این عوامل خطر قابل اصلاح به جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری ایسکمیک قلب کمک کرده‌اند.

با این حال، دانشمندان گزارش می‌دهند که برخی از عوامل خطر قابل اصلاح، عامل اکثر مرگ و میرهای ناشی از بیماری ایسکمیک قلب هستند و مرگ و میر مرتبط با دو عامل خطر- شاخص توده بدنی بالا و گلوکز پلاسمای ناشتای بالا یا قند خون ناشتا- افزایش یافته است.

برای این مطالعه، دانشمندان داده‌های مطالعه جهانی بار بیماری ۲۰۲۳ را تجزیه و تحلیل کردند که شامل اطلاعاتی در مورد میزان تخمینی مرگ و میر ناشی از بیماری ایسکمیک قلب و قرار گرفتن در معرض عوامل خطر برای شرکت‌کنندگان در مطالعه بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ بود.

این مطالعه شامل اطلاعاتی در مورد ۱۲ عامل خطر بیماری ایسکمیک قلب، از جمله موارد زیر بود:

- عوامل متابولیک مانند کلسترول LDL بالا، فشار خون سیستولیک بالا، شاخص توده بدنی بالا و قند خون ناشتای بالا

- عوامل رفتاری مانند سیگار کشیدن، مصرف الکل و سبک زندگی کم‌تحرک

- عوامل محیطی مانند آلودگی ذرات معلق و قرار گرفتن در معرض سرب.

وقتی صحبت از عوامل خطر قابل اصلاح شد، دانشمندان کشف کردند که حدود ۸۸.۷ درصد از کل مرگ و میرهای ناشی از بیماری ایسکمیک قلب در سال ۲۰۲۳، به عوامل خطر قابل اصلاح مربوط می شوند.

از بین این عوامل، فشار خون سیستولیک بالا، خطرات غذایی و کلسترول LDL بالا، عوامل اصلی در سال ۲۰۲۳ بودند که به ترتیب ۴۷.۲ درصد، ۳۸.۶ درصد و ۲۸.۵ درصد از مرگ و میرهای ناشی از بیماری ایسکمیک قلب را تشکیل می‌دادند.

«گرگوری راث»، مدیر برنامه معیارهای سلامت قلب و عروق، استاد پزشکی-قلب و عروق در دانشگاه واشنگتن و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «اینها اغلب خطراتی هستند که هیچ علامتی ایجاد نمی‌کنند و مردم از آنها آگاه نیستند. ما می‌خواهیم تأکید کنیم که بیماری ایسکمیک قلب قابل پیشگیری است و خطرات آن قابل اصلاح است.»

علاوه بر این، محققان دریافتند که مرگ و میر ناشی از بیماری ایسکمیک قلب که به شاخص توده بدنی بالا و قند خون ناشتای بالا نسبت داده می‌شود، از سال ۱۹۹۰ بیشترین افزایش را به ترتیب ۱۲.۵ درصد و ۱۰.۵ درصد داشته است.

بر اساس این مطالعه، واضح است که رژیم غذایی کم چرب اشباع و غذای غیر فرآوری شده همراه با ورزش روزانه برای حفظ شاخص توده بدنی پایین در عین کنترل کلسترول بد با استاتین‌ها یا سایر داروها، همراه با کنترل سطح قند خون و ترک سیگار احتمالاً بخش بزرگی از خطر قلبی عروقی را پوشش می‌دهد.

هنگام بررسی سه عامل خطر قابل اصلاح - فشار خون بالا، رژیم غذایی و کلسترول بد LDL بالا - محققان از افراد می خواهند با دانستن اعداد آنها، زندگی خود را کنترل کنند.