اولین جدال جذاب لیگ بیست و ششم در اصفهان/ استقلال در اندیشه دومین برد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران امروز سهشنبه ۲۷ مرداد با برگزاری چهار دیدار وارد هفته دوم میشود و در مهمترین بازی این هفته، تیمهای سپاهان و تراکتور که فصل را با پیروزی آغاز کردهاند، به مصاف یکدیگر خواهند رفت. سپاهان در هفته نخست موفق شد چادرملو را شکست دهد و تراکتور نیز با برتری برابر پیکان سه امتیاز نخست فصل را به دست آورد.
استقلال هم که فصل بیستوششم را با پیروزی پرگل ۴ بر صفر مقابل مس شهربابک آغاز کرده و در صدر جدول قرار گرفته است، برای حفظ جایگاه خود کار سختی مقابل نساجی در قائمشهر خواهد داشت؛ نساجی نیز در هفته نخست با یک گل مغلوب گلگهر شد و به دنبال کسب نخستین امتیازهای خود در فصل جدید است.
نساجی - استقلال
تیم فوتبال استقلال امروز در حالی باید در دومین هفته از رقابتهای لیگ برتر به مصاف نساجی برود که مهران احمدی به دلیل مصدومیت نمیتواند آبیپوشان را در این دیدار همراهی کند و سایر بازیکنان در اختیار سهراب بختیاریزاده، سرمربی استقلال، قرار دارند. در سوی مقابل، نساجی با هدایت سیدمجتبی حسینی به دنبال کسب نخستین پیروزی خود در فصل جدید است.
دو تیم در ۱۰ دیدار اخیر خود مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که نساجی در هیچکدام از این مسابقات موفق به شکست استقلال نشده است. در این مدت، آبیپوشان پنج بار برابر نساجی به پیروزی رسیدهاند و پنج دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
نساجی در نقلوانتقالات تابستانی کسری طاهری و دانیال ایری را به خدمت گرفته بود، اما این دو بازیکن در ادامه به ترتیب راهی سپاهان و پرسپولیس شدند تا هواداران نساجی از حضور این دو بازیکن در ترکیب تیم خود در فصل جدید ناامید شوند.
این دیدار از ساعت ۱۹:۱۵ امروز سهشنبه ۲۷ مرداد در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر و با قضاوت بیژن حیدری برگزار خواهد شد.
پیکان - گل گهر
تیم فوتبال پیکان که فصل بیستوششم رقابتهای لیگ برتر را با شکست مقابل تراکتور آغاز کرده است، امروز در ورزشگاه پاس تهران میزبان گلگهر سیرجان خواهد بود؛ تیمی که در هفته نخست موفق شد با برتری مقابل نساجی، سه امتیاز ارزشمندی به دست آورد و فصل را با پیروزی آغاز کند.
ساکت الهامی سرمربی پیکان، تأکید کرده است که شاگردانش در این دیدار باید با کسب امتیاز از زمین خارج شوند و به دنبال جبران شکست هفته نخست باشند. در سوی مقابل، سیدمهدی رحمتی و شاگردانش نیز که شروع موفقی در فصل جدید داشتهاند، نمیخواهند تهران را دست خالی ترک کنند و برای کسب دومین پیروزی متوالی خود به میدان خواهند رفت. این بازی با قضاوت امیر ایار و از ساعت ۱۹:۱۵ آغاز می شود.
آلومینیوم - چادرملو
تیم فوتبال آلومینیوم اراک که فصل بیستوششم رقابتهای لیگ برتر را با پیروزی مقابل استقلال خوزستان آغاز کرده است، امروز در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک میزبان چادرملو اردکان خواهد بود.
دو تیم تاکنون چهار بار در رقابتهای مختلف مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که حاصل این دیدارها یک پیروزی برای آلومینیوم، یک برد برای چادرملو و دو تساوی بوده است. به این ترتیب، دو تیم در شرایطی برابر برای کسب دومین پیروزی خود در فصل جدید به میدان خواهند رفت.
این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت میثم حیدری آغاز می شود.
سپاهان - تراکتور
تیمهای فوتبال سپاهان و تراکتور در حساسترین دیدار هفته دوم لیگ برتر از ساعت ۲۰ و با قضاوت موعود بنیادی فرد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر میروند؛ دیداری که تقابل دو تیم مدعی و قدرتمند فوتبال ایران محسوب میشود و هر دو تیم با هدف کسب دومین پیروزی متوالی فصل وارد زمین خواهند شد.
سپاهان فصل جدید را با پیروزی ۲ بر صفر برابر چادرملو اردکان آغاز کرد و تراکتور نیز در نخستین هفته موفق شد پیکان را شکست دهد. به همین دلیل، هر دو تیم در شرایطی پا به این مسابقه میگذارند که سه امتیاز دیگر میتواند آنها را در جمع تیمهای بالانشین جدول نگه دارد و شروع خوبشان در فصل بیستوششم را تداوم ببخشد.
اهمیت این مسابقه برای سپاهان تنها به کسب سه امتیاز محدود نمیشود و طلاییپوشان در نخستین دیدار خانگی فصل خود به دنبال ارائه نمایشی قابل قبول مقابل قهرمان فصل گذشته هستند. در سوی مقابل، تراکتور نیز که فصل را با برد آغاز کرده، امیدوار است با کسب امتیاز از اصفهان روند مثبت خود را ادامه دهد.
یکی از نکات قابل توجه این مسابقه، حضور احتمالی کسری طاهری در ترکیب سپاهان است. مهاجم جوانی که به تازگی به جمع طلاییپوشان اضافه شده، پس از صدور کارت بازی خود از نظر قانونی مشکلی برای همراهی سپاهان ندارد و در صورت صلاحدید محرم نویدکیا میتواند نخستین بازی خود با پیراهن این تیم را برابر تراکتور تجربه کند.
تقابلهای اخیر دو تیم نیز نشان میدهد که تراکتور در سالهای گذشته دست بالاتر را داشته است. در ۱۰ دیدار اخیر سپاهان و تراکتور، طلاییپوشان ۲ بار به پیروزی رسیدهاند، تراکتور ۴ برد به دست آورده و ۴ مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این آمار نشان میدهد که دو تیم در سالهای اخیر رقابت نزدیکی داشتهاند، هرچند کفه ترازو در این بازه به سود نماینده تبریز سنگینی میکند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه تراکتور در سه دیدار اخیر برابر سپاهان شکست نخورده و طلاییپوشان نیز در این سه مسابقه موفق به گلزنی نشدهاند؛ موضوعی که حساسیت تقابل جدید دو تیم را بیشتر میکند.
حالا سپاهان در نخستین آزمون جدی فصل مقابل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی قرار گرفته و تراکتور نیز در اصفهان به دنبال اثبات این موضوع است که پیروزی هفته نخست تنها یک شروع خوب نبوده است. همین شرایط باعث شده تا دیدار دو تیم یکی از مهمترین و جذابترین مسابقات هفته دوم لیگ برتر باشد؛ مسابقهای که نتیجه آن میتواند از همین هفتههای ابتدایی پیام مهمی برای سایر مدعیان ارسال کند.
نکته جالب بازی امروز حضور محمد دانشگر و میلاد زکی پور که فصل گذشته در سپاهان بازی می کردند در تیم تراکتور است. همچنین مهدی هاشم نژاد هم به دلیل مصدومیت نمی تواند تراکتور را همراهی کند.
برنامه بازی های این هفته به شرح زیر است:
سه شنبه ۲۷ مرداد
* پیکان - گل گهر؛ ساعت: ۱۹:۱۵
* نساجی - استقلال؛ ساعت: ۱۹:۱۵
* آلومینیوم - چادرملو؛ ساعت: ۱۹:۳۰
* سپاهان - تراکتور؛ ساعت: ۲۰:۰۰
چهارشنبه ۲۸ مرداد
* پرسپولیس - استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۹:۳۰
* فجرسپاسی - صنعت نفت؛ ساعت: ۱۹:۳۰
* ملوان - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۹:۳۰
* مس شهربابک - خیبر؛ ساعت: ۱۹:۳۰
* فولاد - شمس آذر؛ ساعت: ۲۰:۳۰
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