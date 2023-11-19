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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛

پرچم فلسطین بر روی بزرگترین نمایشگر ایران به تصویر درآمد

پرچم فلسطین بر روی بزرگترین نمایشگر ایران به تصویر درآمد

پرچم فلسطین در راستای حمایت و ابراز همدردی ملت ایران اسلامی با مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین بر روی بزرگترین نمایشگر ایران به ابعاد ۱۶۰ در ۳.۲ متر در باغ موزه دفاع مقدس به تصویر درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرچم فلسطین در راستای حمایت و ابراز همدردی ملت ایران اسلامی با مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین و محکومیت جنایات و وحشی گیری های بی حد و حصر رژیم غاصب صهیونیستی بر روی بزرگترین نمایشگر ایران به ابعاد ۱۶۰ در ۳.۲ متر در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به تصویر درآمد.

پویش رسانه‌ای من یک کودک فلسطینی ام و نصب بنرهای محکومیت رژیم اشغالگر قدس از جمله برنامه‌های دیگر این مجموعه در جهت اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه است.

عملیات طوفان‌الاقصی از ۱۷ مهر توسط رزمندگان فلسطینی علیه جنایات‌های رژیم صهیونیستی آغاز شد و طبق اعلام ارتش این رژیم، حماس توانست حدود ۲۵۰ نفر از نظامیان صهیونیست‌ها را به‌اسارت بگیرد.

بر اثر بمباران‌های این رژیم، تعداد شهدای فلسطینی از ۱۱ هزار نفر عبور کرده است که بیش از ۷۰ درصد از آنان زنان و کودکان هستند. از ابتدای این درگیری‌ها، محاصره غزه شدیدتر شده است به‌طوری که امکان ارسال آب، غذا، دارو و اقلام اولیه موردنیاز زندگی برای اهالی غزه فراهم نیست، هم‌چنین در بیشتر اوقات امکانات ارتباطی از جمله اینترنت اهالی غزه هم قطع می‌شود.

کد مطلب 5944155

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