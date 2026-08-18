پدافند هوایی روسیه تهاجم ۷۹۱ پهپاد اوکراینی را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۷۹۱ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله منطقه مسکو، کراسنودار، کریمه و بر فراز آب‌های دریای آزوف و سیاه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

آندری ووروبیوف فرماندار استان مسکو نیز اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی و جنگ الکترونیک در مقابله با یک حمله گسترده پهپادی به حومه مسکو وارد عمل شدند و بیش از ۱۵۰ پهپاد بر فراز این منطقه سرنگون شده است.

وی افزود: در جریان مقابله با حمله پهپادی در حومه مسکو، یک دختر ۱۰ ساله، یک زن و یک مرد زخمی شدند.

این مقام محلی گفت: در جریان مقابله با حمله پهپادی شب گذشته، به مناطق پاولُوو-پوسادسکی، بوگورودسکی، کولومنا، کوتلنیکی و الکتروستال در حومه مسکو خساراتی وارد شده است.