به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خلیلی، سرپرست معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی، با همراهی حمیدرضا محمدحسینی تختی، سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از بخشهای مختلف بندر شهید باهنر بازدید کرد.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت زیرساختهای بندر، روند اجرای پروژههای عمرانی و اقدامات انجامشده برای بازسازی بخشهای آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین وضعیت انبارها، ساختمانهای اداری و سایر زیرساختهای بندر شهید باهنر و اقدامات صورتگرفته برای رفع خسارتها و بهسازی این بخشها ارزیابی شد.
محمدحسینی تختی در این بازدید با اشاره به خسارتهای واردشده به بندر شهید باهنر اظهار داشت: این بندر در جریان جنگ اخیر بیشترین آسیب و هجمه را متحمل شد، اما با تلاش کارکنان و همراهی بخش خصوصی، فعالیتهای بندری حتی برای لحظهای متوقف نشد.
وی افزود: با وجود آسیبهای واردشده به زیرساختها، روند خدمترسانی و عملیات بندری ادامه یافت و اکنون با مساعد شدن شرایط، برنامه بازسازی و رفع نواقص ایجادشده با جدیت دنبال میشود
سرپرست ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: هدف این است که با اجرای عملیات بازسازی و بهسازی، زیرساختهای آسیبدیده بندر شهید باهنر در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط مطلوب بازگردد و زمینه برای ادامه فعالیتها با ظرفیت و توان بیشتر فراهم شود.
خلیلی نیز در جریان این بازدید، ضمن بررسی میدانی وضعیت زیرساختها و پروژههای عمرانی، در جریان آخرین اقدامات انجامشده برای رفع آسیبها و بازسازی بخشهای مختلف بندر شهید باهنر قرار گرفت.
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