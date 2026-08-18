به گزارش خبرگزاری مهر، حمید خلیلی، سرپرست معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی، با همراهی حمیدرضا محمدحسینی تختی، سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از بخش‌های مختلف بندر شهید باهنر بازدید کرد.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت زیرساخت‌های بندر، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و اقدامات انجام‌شده برای بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین وضعیت انبارها، ساختمان‌های اداری و سایر زیرساخت‌های بندر شهید باهنر و اقدامات صورت‌گرفته برای رفع خسارت‌ها و بهسازی این بخش‌ها ارزیابی شد.

محمدحسینی تختی در این بازدید با اشاره به خسارت‌های واردشده به بندر شهید باهنر اظهار داشت: این بندر در جریان جنگ اخیر بیشترین آسیب و هجمه را متحمل شد، اما با تلاش کارکنان و همراهی بخش خصوصی، فعالیت‌های بندری حتی برای لحظه‌ای متوقف نشد.

وی افزود: با وجود آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، روند خدمت‌رسانی و عملیات بندری ادامه یافت و اکنون با مساعد شدن شرایط، برنامه بازسازی و رفع نواقص ایجادشده با جدیت دنبال می‌شود

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: هدف این است که با اجرای عملیات بازسازی و بهسازی، زیرساخت‌های آسیب‌دیده بندر شهید باهنر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شرایط مطلوب بازگردد و زمینه برای ادامه فعالیت‌ها با ظرفیت و توان بیشتر فراهم شود.

خلیلی نیز در جریان این بازدید، ضمن بررسی میدانی وضعیت زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی، در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده برای رفع آسیب‌ها و بازسازی بخش‌های مختلف بندر شهید باهنر قرار گرفت.