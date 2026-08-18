به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از درخواست مهدی تارتار برای تقویت خط میانی، مذاکره برای جذب مبین دهقان هافبک جوان و ۲۰ ساله الوحده امارات را آغاز کرده و پیشنهاد رسمی خود برای به خدمت گرفتن این بازیکن را ارائه داده است.

دهقان که در سال‌های اخیر با درخشش در رده‌های جوانان و امید فوتبال ایران خیلی زود مسیر لژیونر شدن را طی کرد، حالا با پیشنهاد پرسپولیس برای عقد قراردادی چهار ساله مواجه شده است. با این حال، باشگاه الوحده هنوز تصمیم نهایی خود درباره فروش این بازیکن را به صورت رسمی اعلام نکرده است.

پرسپولیس برای جلب رضایت باشگاه اماراتی نیز آمادگی دارد مبلغ رضایت‌نامه دهقان را تا سقف ۶۰۰ هزار دلار پرداخت کند، اما شرایط این انتقال به تصمیم الوحده درباره رقم فروش بازیکن بستگی دارد. همانند پرونده دانیال ایری، باشگاه پرسپولیس نمی‌خواهد وارد معامله‌ای با رقم‌های سنگین شود و سقف مشخصی را برای پرداخت رضایت‌نامه در نظر گرفته است.

در این میان موضع خود دهقان نیز روشن است. این هافبک ۲۰ ساله به مسئولان پرسپولیس اعلام کرده علاقه‌مند به پوشیدن پیراهن این تیم است و حتی آمادگی دارد برای انجام این انتقال از بخشی از مطالبات یا شرایط مالی خود چشم‌پوشی کند.

با این حال علاقه بازیکن به تنهایی برای نهایی شدن انتقال کافی نیست. دهقان همچنان با الوحده قرارداد دارد و پرسپولیس برای ثبت قرارداد او باید رضایت باشگاه اماراتی را جلب کند. در صورتی که الوحده با جدایی این بازیکن موافقت نکند، دهقان یک فصل دیگر به فعالیت خود در فوتبال امارات ادامه خواهد داد.