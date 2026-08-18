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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

دستگیری زن موادفروش در ری/کشف ۱۲ کیلوگرم «گل» از مخفیگاه متهم

دستگیری زن موادفروش در ری/کشف ۱۲ کیلوگرم «گل» از مخفیگاه متهم

ری- فرمانده انتظامی ری از دستگیری زن موادفروش در این شهرستان و کشف ۱۲ کیلوگرم «گل» از مخفیگاه متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، اظهار کرد: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ، رسیدگی به فعالیت یکی از توزیع‌کنندگان حرفه‌ای مواد مخدر در دستور کار مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های پلیسی نشان داد متهم، زنی سابقه‌دار در زمینه توزیع مواد مخدر است که پس از تهیه مقادیر قابل توجهی مواد، اقدام به توزیع آن در محدوده شهرستان ری می‌کرد؛ از این رو مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، فعالیت وی را تحت رصد قرار دادند.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: با تکمیل تحقیقات و رصد فعالیت‌های متهم، مخفیگاه وی شناسایی شد و مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، روز گذشته طی عملیاتی غافلگیرانه این زن را دستگیر کردند.

وی با اشاره به نتیجه بازرسی از مخفیگاه متهم تصریح کرد: در این عملیات ۱۲ کیلوگرم ماده مخدر گل کشف و ضبط شد.

مافی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری به همراه مواد کشف‌شده به مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری منتقل شد و پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

کد مطلب 6919854

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    نظرات

    • ز __ ج IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 1
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      فقط باید اعدام شود
      • بختیار IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
        2 0
        دوست عزیز اعدام هم کار ساز نیست زمانیکه مواد مخدر با بار شتر و کامیون از مرز وارد میشه چکار میتونی بکنی باید ریشه درست بشه وگرنه همین منوال ادامه داره متاسفانه
    • شهروند IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      1 1
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      سلام خسته نباشید به پرسنل نیروی انتظامی و بچه های کشف ومبارزه با مواد مخدر ممنون از زحمات شما

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