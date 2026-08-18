۲۰۰ هزار تبعه غیرمجاز طی سال جاری از کشور طرد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر یاراحمدی صبح سه شنبه در کارگروه امور اتباع استان فارس با اشاره به حضور مستمر در استان‌هایی که در حوزه اتباع فعالیت دارند، اظهار کرد: در این سفرها مسائل جدیدی که در حوزه اتباع ایجاد شده است، بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه حوزه اتباع یک فضای کاملاً سیال است، افزود: این حوزه با مسائل جدیدی مواجه است که به دلیل شرایط خاص موجود در کشورهای مهاجرفرست، باید مجدداً بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود.

رئیس سازمان ملی مهاجرت با اشاره به فعالیت کارگروه ویژه امور اتباع گفت: در این کارگروه همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع اتباع حضور دارند و موارد مختلف بررسی می‌شود که برخی از آنها نیازمند دستورالعمل و بخشنامه‌های جدید و برخی دیگر نیازمند تبدیل شدن به قانون است.



یاراحمدی با بیان اینکه موضوع اتباع در حال تبدیل شدن به یک حوزه قانونمند است، ادامه داد: همه دستگاه‌ها خود را موظف می‌دانند که در این حوزه به صورت قانونی عمل کنند، چراکه تا دستگاه‌ها به صورت قانونی عمل نکنند، نمی‌توان از اتباع خارجی انتظار داشت که قانون را رعایت کنند.



وی تصریح کرد: در حوزه ساماندهی، تنها اتباع خارجی نیازمند ساماندهی نیستند، بلکه دستگاه‌های مرتبط با امور اتباع نیز باید ساماندهی شوند تا هر دستگاه براساس وظایف خود و با محوریت اداره کل اتباع فعالیت کند.



شرایط جدید برای اتباع مجاز



مشاور وزیر کشور درباره اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: امسال افرادی که به صورت قانونی در کشور حضور دارند، موظف شده‌اند نسبت به گذشته تعهدات بیشتری داشته باشند.



یاراحمدی افزود: افرادی که می‌خواهند به صورت مستمر از خدمات بهره‌مند شوند، باید بیمه شوند، کد ثنا دریافت کنند و در سامانه‌های خودنویس و کاتب محل سکونت خود را ثبت کنند تا امکان ارائه خدمات بیشتر به آنها فراهم شود.



وی ادامه داد: این موضوع از امسال شکل گرفته و کارت‌های متفاوت جمع‌آوری و کارت‌های یکسان صادر می‌شود که این اقدام مدیریت حوزه اتباع را تسهیل می‌کند.



رئیس سازمان ملی مهاجرت گفت: دستگاه‌های مختلفی که باید به اتباع خارجی مانند اتباع ایرانی خدمات ارائه دهند نیز با مدیریت و ساماندهی ایجادشده، راحت‌تر می‌توانند این خدمات را ارائه کنند.

۱۰۰ هزار تبعه مجاز در فارس

یاراحمدی با اشاره به استفاده اتباع مجاز از خدمات قانونی اظهار کرد: امسال نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از افرادی که به صورت قانونی در کشور زندگی می‌کردند، با اخذ بیمه و ثبت‌نام در سامانه سما توانستند برای زیارت اربعین اعزام شوند.



وی افزود: در حوزه‌های دیگر نیز تلاش می‌کنیم این شرایط ادامه پیدا کند تا افرادی که به صورت قانونی در کشور زندگی می‌کنند، همانند اتباع ایرانی به قوانین پایبند باشند.



رئیس سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه اداره کل اتباع بر اجرای این شرایط نظارت دارد، گفت: بازرسی‌هایی که انجام می‌دهیم برای اطمینان از اجرای کامل این الزامات قانونی است.



یاراحمدی تأکید کرد: اقامت اتباع باید به صورت سالانه تمدید شود و در صورت تمدید اقامت، امکان استفاده آنها از بیمه و دیگر تسهیلات فراهم خواهد بود.



اتباع غیرمجاز حق دریافت تسهیلات ندارند



مشاور وزیر کشور درباره اتباع غیرمجاز نیز گفت: اتباع غیرمجاز یک واقعیت و شخصیت حقوقی نیستند، بلکه افرادی هستند که مرتکب تخلف شده‌اند و جرم مشهود انجام داده‌اند.



وی افزود: نیروی انتظامی موظف است افراد غیرمجاز را براساس فرآیند تعریف‌شده تحویل اداره کل اتباع دهد تا از کشور طرد شوند.



یاراحمدی تصریح کرد: فرد تبعه غیرمجاز از منظر حقوقی موقعیتی برای دریافت تسهیلات ندارد و تنها حقی که برای او در نظر گرفته شده این است که مجازات نشود و از کشور طرد شود.

رئیس سازمان ملی مهاجرت با تشریح وضعیت اتباع در استان فارس گفت: در این استان نزدیک به ۱۰۰ هزار تبعه مجاز دائمی داریم که با گذرنامه تردد می‌کنند و البته این آمار متغیر است.



یاراحمدی ادامه داد: به همین میزان نیز در استان فارس افراد غیرمجاز حضور دارند که سال گذشته موفق شدیم نزدیک به ۶۰ هزار نفر از آنها را از استان طرد کنیم.



وی افزود: بخشی از افراد باقی‌مانده با توجه به شرایط خاص خود و اینکه سال‌ها در کشور حضور داشته‌اند، نیازمند حل مسائل مربوط به وضعیتشان هستند و پس از تعیین تکلیف، از کشور خارج خواهند شد.



رئیس سازمان ملی مهاجرت تأکید کرد: این طرح با رویکردی انسانی ادامه دارد، چراکه این افراد سال‌ها در کشور زندگی کرده و ارتباطاتی داشته‌اند که ممکن است حقوق و مسائل قانونی برای آنها ایجاد کرده باشد؛ بنابراین باید این مسائل در یک بازه زمانی مشخص حل شود تا امکان خروج آنها از کشور فراهم شود.



۲۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از ابتدای امسال طرد شدند



یاراحمدی با ارائه آماری از وضعیت اتباع در کشور گفت: در مجموع چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تبعه مجاز و غیرمجاز در کشور داریم که از این تعداد، دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تبعه مجاز و مابقی غیرمجاز هستند.



وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، با وجود محدودیت‌هایی که نیروی انتظامی به دلیل شرایط کشور داشته است، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز طرد شده‌اند.



رئیس سازمان ملی مهاجرت خاطرنشان کرد: ساماندهی اتباع غیرمجاز با رویکرد قانونی و رفتار انسانی ادامه خواهد داشت تا ضمن تعیین تکلیف وضعیت افرادی که سال‌ها در کشور حضور داشته‌اند، فرآیند خروج آنها از کشور نیز در چارچوب قانون انجام شود.