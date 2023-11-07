افزایش شمار شهدای غزه به ۱۰۳۲۸ نفر/ شهادت ۴۲۳۷ کودک فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش شمار شهدای غزه از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون به ۱۰ هزار و ۳۲۸ نفر خبر داد.
این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر تا کنون، ۱۰ هزار و ۳۲۸ فلسطینی از جمله ۴ هزار و ۲۳۷ کودک در حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدهاند.
سخنگوی وزارت بهداشت غزه همچنین تأکید کرد که نظام بهداشتی و درمانی غزه به صورت کامل از خدمت رسانی به مجروحان ناتوان شده است.
اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه در گفتگو با الجزیره افزود: آنچه گذرگاه امن نامیده میشود، در حقیقت گذرگاه مرگ است.
وی ادامه داد: از سازمان ملل و کمیته بینالمللی صلیب سرخ میخواهیم از تأسیسات بهداشتی و درمانی و آمبولانسها در غزه محافظت کنند. از همه طرفها میخواهیم گذرگاههای امن انسانی برای تضمین ارسال کمکهای پزشکی و سوخت و خروج مجروحان ایجاد کنند.
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