به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، صدای آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه به صدا درآمده است.

سرایا القدس اعلام کرد که شهرک مفتاحیم در مجاورت باریکه غزه را هدف حمله موشکی قرار داده است.

گردان‌های قسام نیز اعلام کرد که در پاسخ به کشتار غیرنظامیان در غزه شهر اشغالی بئر السبع را هدف حمله موشکی قرار داده است.

همچنین گردان‌های مجاهدین هم از حملات موشکی به سدیروت خبر داد.

پیش از این هم گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس ویدئویی از حملات سنگین خمپاره‌ای رزمندگانش به تجمع نظامیان اشغالگر نفوذ کرده در نوار غزه و تجهیزات نظامی آنها منتشر کرد.

گردان‌های قسام همچنین اعلام کرد در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه، شهر اشغالی بئر السبع را هدف حملات موشکی قرار داده است.