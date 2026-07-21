به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت اظهار کرد: در یک عملیات غافلگیرانه «گشت و کمین» توسط ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان نمین دو نفر از سودجویان و غارتگران منابع ملی در این منطقه تحت تعقیب قرار گرفتند که یکی از آنان متواری و متخلف دیگر توسط نیروهای منابع طبیعی دستگیر و با تکمیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شد .فرد متواری شده شناسایی شده است.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با هرگونه دست‌اندازی، قطع درختان و قاچاق چوب با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از انفال و عرصه‌های جنگلی استان استفاده خواهد شد.