به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، حمید حبیبی با اشاره به تمهیدات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای سوخت‌رسانی در ایام اربعین حسینی اعلام کرد: این شرکت به‌عنوان مجموعه‌ای خدماتی، هر سال مسئولیت تأمین سوخت ناوگان فعال در عملیات اربعین را بر عهده دارد و این مأموریت به‌تدریج به پروژه‌ای حرفه‌ای، منسجم و برنامه‌ریزی‌شده تبدیل شده است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: نشست‌های مرتبط با برنامه‌ریزی سفرهای اربعین از سه ماه پیش به‌صورت مستمر در ستاد تسهیلات سفر برگزار شده و شرکت ملی پخش نیز به‌عنوان عضو ثابت و مؤثر این ستاد، در همه نشست‌ها حضور داشته است. به گفته وی، هماهنگی‌های لازم بر اساس مصوبه‌های ستاد انجام شده تا سوخت مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل زائران بدون وقفه و به بهترین شکل تأمین شود.

حبیبی با بیان اینکه حدود ۶ میلیون لیتر نفت‌گاز برای عملیات اربعین در نظر گرفته شده است، گفت: این میزان فرآورده با هماهنگی ستاد، در اختیار اتوبوس‌ها و کامیون‌های نفت‌گازسوزی قرار می‌گیرد که جابه‌جایی زائران و حمل بار مرتبط با مراسم اربعین را بر عهده دارند. به گفته وی، سازوکار تحویل این فرآورده نیز نهایی شده و شرکت ملی پخش آمادگی دارد سوخت مورد نیاز را در هر منطقه‌ای که از سوی ستاد به‌عنوان نقطه هدف تعیین شود، تحویل دهد.

وی ادامه داد: انتقال سوخت به نقاط تعیین‌شده از طریق نفتکش‌های شرکت ملی پخش یا ناوگان معرفی‌شده از سوی ستاد انجام می‌شود و شرکت ملی پخش مصمم است سوخت مورد نیاز ناوگان دولتی، ستادی، عمومی و همچنین خودروهای شخصی زائران را در مسیرهای داخلی و نقاط پیش‌بینی‌شده در خاک عراق تأمین کند. این مسئولیت هر سال انجام شده و امسال نیز سوخت‌رسانی به‌صورت منظم و مستمر ادامه خواهد داشت.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آمادگی همه مرزهای خروجی، از تمرچین در آذربایجان‌غربی تا مرزهای استان خوزستان، اظهار کرد: جایگاه‌های سیار مورد نیاز از حدود یک ماه پیش از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری و به مناطق آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان منتقل شده‌اند و اکنون در نقاط تعیین‌شده مستقر هستند.

حبیبی گفت: تعدادی از جایگاه‌های واقع در مسیر تردد زائران نیز به‌عنوان جایگاه‌های هدف انتخاب شده‌اند تا افزون بر عرضه سوخت، خدمات رفاهی مورد نیاز را نیز ارائه کنند. همچنین هماهنگی‌های لازم برای برپایی موکب در برخی جایگاه‌ها انجام شده و نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی جایگاه‌های منتخب برای استفاده زائران آماده شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت سوخت‌رسانی اربعین تجربه‌ای تکرارشونده اما ارزشمند برای این شرکت است، افزود: کارکنان شرکت ملی پخش در سال‌های گذشته تجربه و مهارت لازم برای مدیریت این عملیات گسترده را کسب کرده‌اند. به گفته او، سوخت‌رسانی در خاک عراق در مقایسه با داخل کشور دشواری‌های بیشتری دارد، اما هماهنگی‌های لازم برای انتقال، استقرار و توزیع فرآورده انجام شده است.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش درباره نحوه تأمین سوخت اتوبوس‌ها و کامیون‌های فعال در عملیات اربعین نیز توضیح داد: ناوگان نفت‌گازسوز داخلی سهمیه خود را بر اساس پیمایش دریافت می‌کند، اما برای پاسخ‌گویی به نیازهای احتمالی، کارت‌های اضطراری و کارت‌های ویژه اربعین نیز صادر شده و در مسیرهای منتهی به مرزها در دسترس قرار گرفته است.

حبیبی افزود: اتوبوس‌ها و کامیون‌هایی که برای جابه‌جایی زائران یا حمل بار مرتبط با اربعین، بارنامه یا اسناد حمل دریافت می‌کنند، شناسایی شده‌اند. ناوگانی که سهمیه دارد از سهمیه خود استفاده می‌کند و سوخت مورد نیاز سایر ناوگان واجد شرایط نیز از طریق کارت‌های ویژه تأمین می‌شود. همچنین سوخت‌گیری از تجهیزات سیار مستقر در خاک عراق بدون استفاده از کارت سوخت انجام خواهد شد و هماهنگی‌های لازم برای اجرای این فرایند نیز صورت گرفته است.

وی در پایان با توصیه به زائران برای استفاده حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: با توجه به محدودیت‌ها و دشواری‌های توقف و پارک خودروهای شخصی در پایانه‌های مرزی، بهتر است زائران تا حد امکان از ناوگان عمومی استفاده کنند. همچنین افرادی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، باید پیش از حرکت و در طول مسیر، باک خودروی خود را در جایگاه‌های پیش از مبادی مرزی تکمیل کنند تا در محدوده‌های پرتردد مرزی با صف‌های احتمالی سوخت‌گیری مواجه نشوند.