به گزارش خبرنگار مهر، یک کودک سه‌ساله در محله کلکه‌جار سنندج، هنگام بازی در یکی از کوچه‌های این محله مورد حمله یک قلاده سگ قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این کودک در جریان حمله از ناحیه گردن به‌شدت مجروح شد و با توجه به شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

حضور به‌موقع اهالی در محل حادثه و تلاش برای نجات کودک نیز نتوانست از وقوع این حادثه تلخ جلوگیری کند.

ضرورت توجه جدی به معضل سگ‌های بلاصاحب

وقوع این حادثه بار دیگر ضرورت رسیدگی جدی و مستمر به موضوع سگ‌های بلاصاحب در سطح شهر سنندج را برجسته کرده است؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته بارها از سوی شهروندان و ساکنان برخی محلات مطرح شده و نگرانی‌هایی را درباره امنیت کودکان و دیگر شهروندان به دنبال داشته است.

در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از حضور سگ‌های بلاصاحب در برخی نقاط شهری و افزایش نگرانی شهروندان درباره حمله احتمالی این حیوانات منتشر شده است؛ مسئله‌ای که نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و اقدامات مؤثر از سوی دستگاه‌های مسئول است.

ضرورت پاسخگویی و اقدامات پیشگیرانه

حادثه مرگ این کودک سه‌ساله می‌تواند بار دیگر ضرورت بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های بلاصاحب را مطرح کند.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان مربوطه ضمن بررسی دقیق ابعاد این حادثه، درباره اقدامات انجام‌شده برای مدیریت این معضل و برنامه‌های پیش‌رو برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، اطلاع‌رسانی و پاسخگویی کنند.

بدیهی است پیشگیری از تکرار چنین حوادث تلخی، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و نظارت مستمر نهادهای مسئول و همچنین مشارکت شهروندان است.