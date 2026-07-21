به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای عملیات قلع و قمع در روستای نینیزک از توابع شهرستان دشتستان، منجر به تخریب ۲۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز و بازگرداندن اراضی کشاورزی به چرخه تولید شد.

وی گفت: این عملیات در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی در شهرستان دشتستان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به اجرا درآمد.

مدیر امور اراضی بوشهر تصریح کرد: این اقدام در چارچوب اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گرفته تا از هرگونه زمین‌خواری و خروج اراضی کشاورزی از چرخه تولید جلوگیری شود.

مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان بوشهر در خصوص جزئیات این مأموریت بیان کرد: در این عملیات، تعداد ۲۷ مورد دیوارکشی و بنای غیرمجاز به مساحت ۴۰ هکتار که به‌صورت غیرقانونی در اراضی کشاورزی روستای نینیزک احداث شده بود، شناسایی و به‌طور کامل قلع و قمع شد.

موسی جمالی صفت با اشاره به ارزش اقتصادی این اقدام افزود: ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف‌شده در این عملیات بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که این میزان سرمایه ملی اکنون در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای ۷۳ مورد عملیات قلع و قمع از ابتدای سال جاری، بر اهمیت نظارت مردمی در صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد و از شهروندان خواست تا با بهره‌گیری از سامانه ۱۳۱، هرگونه تخلف در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را گزارش کنند.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان بوشهر تصریح کرد: این عملیات با هماهنگی کامل و حضور دستگاه‌های همکار از جمله فراجاد شهرستان دشتستان (جانشین فرماندهی)، نماینده دادستان، یگان امداد، شهرداری، اداره راهداری و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان انجام شد که گامی مؤثر در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از منابع کشاورزی منطقه محسوب می‌شود.