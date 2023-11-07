به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» در گزارشی به فروپاشی خوش‌بینی‌هایی که با توافق‌نامه‌های صلح میان برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی تقویت شده بود، اشاره کرد و نوشت که جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه، تحولی قابل انتظارتر از احیای مجدد روند صلح به نظر می‌رسد.

این روزنامه در ادامه گزارش خود افزود که در آمریکا، ریاست جمهوری جو بایدن با مشکل بزرگی روبرو است، زیرا دونالد ترامپ در حال حاضر محتمل‌ترین نامزد در بازارهای شرط بندی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ است و نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که او به راحتی در اکثر ایالت‌های نوسانی که در نتیجه انتخابات تعیین کننده هستند، پیشتاز است.

گزارش مذکور می‌افزاید که جنگ غزه آمریکا را مجبور کرد که زمان و منابع خود را از اوکراین به سمت اسرائیل منحرف کند و در برخی موارد رقابت مستقیم بین تل آویو و کی یف برای دستیابی به مهمات آمریکایی وجود دارد، این در حالی است که اوکراین از کمبود شدید تجهیزات نظامی از جمله سامانه‌های موشکی رنج می‌برد.

فایننشال تایمز اذعان کرد که توانایی ضعیف غرب برای بسیج حمایت جهانی از اوکراین به دلیل خشم ساکنان نیمکره جنوبی زمین از حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ علیه غزه به شدت آسیب دیده است.

این روزنامه افزود که احتمال پیروزی ترامپ به دلیل جنگ در غزه بیشتر شده است، زیرا بایدن به رأی دهندگان جوان، مترقی و آمریکایی‌های عرب نیاز دارد تا به او رأی دهند، اما بسیاری‌ها از حمایت دولت او از اسرائیل عصبانی هستند. بنابراین اگر قشر مترقی در خانه بمانند یا به نامزدهای حاشیه‌ای رأی دهند، انتخابات می‌تواند به نفع ترامپ متمایل شود.

به نوشته فایننشال تایمز، با گسترش بیش از حد ظرفیت تلاش آمریکا برای گسترش نفوذ در خارج از کشور و بی ثبات شدن بیشتر در داخل، چین ممکن است این فرصت را غنیمت بشمارد. حال اینکه در تحولات کنونی نیز چین مصمم است آمریکا را به عنوان قدرت مسلط در منطقه اقیانوس آرام و شاید در تمام دنیا به زیر بکشد.

باید اشاره کرد که آمریکا همچنان به حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی در تجاوز به نوار غزه که ۳۱ روز است ادامه دارد، به بهانه حق دفاع از خود ادامه می‌دهد و بایدن اخیراً ادعا کرد که تجاوزات رژیم اشغالگر در غزه به معنای نقض قوانین بشردوستانه و بین المللی نیست.

آمریکا علاوه بر حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی، به حمایت سیاسی از این رژیم ادامه می‌دهد و این مسئله در سفرهای متراکم مقامات ارشد آمریکایی و در صدر آنها جو بایدن، آنتونی بلینکن و لوید آستین به عنوان وزیران خارجه و دفاع و سایر مقامات واشنگتن به سرزمین‌های اشغالی نمود یافته است.